De Week van het Nederlandse Bier: ‘Pils is het moeilijkste om te brouwen’

Wat vieren we eigenlijk tijdens de Week van het Nederlandse Bier?

“De Nederlandse biercultuur, en dan met name de bieren van craftbierbrouwers, zoals wij. De week biedt bierliefhebbers de kans om op verschillende plekken en festivals in contact te komen met de brouwers.”

Brouwt u bier of pils?

“Wij zijn begonnen met een unfiltered lager. Dat is een pils, maar anders dan macrobrouwers gebruiken wij bijvoorbeeld drie soorten edelhoppen. Daarna lageren we het langer, zodat het gist zijn werk kan doen. Daardoor is filteren en pasteuriseren niet nodig, maar het brengt wel risico’s met zich mee, het luistert allemaal heel nauw. Pils is het moeilijkste bier om te brouwen.”

Waarom bent u dan daarmee begonnen?

“Onze brouwer, Dustin, werkte als piloot in Duitsland en zag daar dat elke stad een eigen bier heeft; Keulen Kölsch bijvoorbeeld, Dortmund de Dortmunder Export, Berlijn de Berliner Weisse. Later begon hij een strandtentje in Da Nang, Vietnam, en om zich te onderscheiden begon hij daar zijn eigen bier te brouwen. Dat ging goed.”

Hoe leidde dat tot Stoked?

“Eenmaal terug in Nederland besloot hij drie vrienden te vragen een brouwerij te beginnen. Stoked is een term uit het surfen, het betekent zoiets als cool, superlekker, als je heel enthousiast bent. Het is onze houding ten opzichte van bier, ook. We hebben met ons Unfiltered Lager in amper een jaar al vijf prijzen gewonnen.”

Nu heb ik dorst.

“Ons bier wordt vooral verkocht in de regio Alkmaar, Bergen, Schoorl, Egmond. Maar voor Amsterdammers die de stad niet uit willen, hebben we een webshop.”