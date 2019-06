De vrouwen van Salomé netwerken in een blauwe wolk sigarenrook

Beeld Neeltje de Vries

De kamer staat al blauw als er plots met een zilveren handbel wordt gezwaaid. Klingeling. “Dames!” Klingeling. “Jonge leden zijn meer dan welkom, dus als die sigaar bevalt... spread the word, ladies.” Meisjesgezichten knikken, oudere ladies blazen goedkeurend een rookpluim uit, afkomstig van de forse sigaren die ze tussen hun vingers met roodgelakte nagels klemmen.

Het is voor het eerst moeder-dochterdag bij Salomé, het eerste vrouwelijke sigarengenootschap van Amsterdam én de wereld. Want: “Het moet hier geen oudetaartentent worden”, zegt voorzitter Mienke Schaberg (62). “Die actieve houding is nodig, want ik kom in het dagelijks leven geen vrouwen van twintig meer tegen die sigaren roken.”

Mienke Schaberg. Beeld Neeltje de Vries

En roken doen ze, die Salomé-vrouwen. Let wel: alleen sigaren, want roken is onthaasten. Geen kinderachtige sigaren, niks dun en vanillezoet, maar zacht, stevig en scherp. Van een dikke, kleine tot een flinke cubaan: voor elk moment van de dag één. Bovenal Hollandse sigaren, daar voelen ze zich het meest senang bij. Ze zijn zo devoot dat ze zelf sigaren ontwikkelen, geheel naar eigen smaak.

Dopen in cognac

“Het is hier genieten van de ondeugd van de sigaar,” zegt Astrid van Heumen (50), twee jaar lid, maar al langer aanverwant. “Vroeger was het sigaar roken een onderonsje met mijn vader, op mijn negende nam ik mijn eerste trekje. Vooral in mijn studententijd rookte ik met hem, glaasje cognac erbij, en dan het puntje van de sigaar in de cognac dopen. De sigaar is ook de gemene deler van de club, samen die mores begrijpen, erbij horen, dat is mooi.”

Astrid van Heumen. Beeld Neeltje de Vries

Onder toeziend oog van Freddy Heineken, al rokend vereeuwigd op schilderdoek, komen de leden van het genootschap eens per maand samen in de ‘fumoir’ naast Freddy’s Bar in hotel De L’Europe. “Freddy (Heineken) vond het enig dat we hier samenkomen”, zegt Schaberg. Temidden van groenleren banken, marmeren kasten en glimmende statafels bezaaid met halflege wijnglazen, aan­stekers, lucifers en asbakken, borrelen de dames tijdens aperitieftijd: van zes tot acht uur. Maar voor de vaste kern begint het dan pas.

Het gezelschap werd op 18 april 1989 opgericht tijdens een diner op initiatief van Gregor Frenkel Frank, acteur, tekstschrijver en invloedrijke reclameman. Tijdens het maken van de advertenties voor sigarenmerk Oud Kampen stuitte Frenkel Frank uitsluitend op belegen mannelijke sigarengenootschappen. Voorzitter Schaberg, een bekende uit het mediawereldje – ze rookte haar sigaar toen nog achter haar bureau bij Elsevier – werd gevraagd om een clubje vrouwelijke sigarenliefhebbers te verzamelen. Een fotosessie later was Frenkel Frank een reclamecampagne ­rijker, en Salomé een feit.

Met 29 jaar is Hedwig Delescen, advocaat en al drie jaar lid, met afstand de jongste van de club: “Wat een powervrouwen zijn dit, zo wil ik ook worden,” zegt ze over de anderen. “De leden geven me veel energie, al kan ik niet altijd meepraten. Soms gaat het over de kinderen, van mijn leeftijd, en de kleinkinderen.”

‘Rook hem zoals je ademt’

Salomé bestaat uit 26 vaste leden, een beschermheer (Thijs van Leer) en een aantal ereleden: veelal mannen, zoals voormalig burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn en vastgoedhandelaar Cor van Zadelhoff (de ‘knuffeldieren’ van het genootschap). Tijdens zogeheten Salomé-soirees kiezen de leden de Salomé-sigaar of de Salomé-sigarenhandel van het jaar. Ook is er het kerstdiner en zijn er de uitstapjes, van varen op het IJsselmeer tot een champagneproeverij bij het Franse Moët & Chandon.

Een lidmaatschap kost 350 euro per persoon per jaar, daar worden de twaalf borrels (geen sterk, wél wijn, bitterballen en sigaren) en het kerstdiner van bekostigd.

Mary van der Sluis (57), bestuurslid van Salomé en alom geprezen sigarenexpert, gaat over de sigaren van het genootschap. Ze zorgt voor de aanvoer en geeft veel uitleg aan de anderen over hoe je een sigaar het beste kan roken: “Mijn opa zei altijd: ‘Rook hem zoals je ademt.’ Dus vooral rustig, niet te veel trekken zoals bij een sigaret. En: niet inhaleren! De rook even in je mond houden voor het prikkelende of zachte effect op je tong en dan het rookwolkje langs je gezicht uitblazen voor de geur: puur genieten.”

Mary van der Sluis. Beeld Neeltje de Vries

Van der Sluis is telg van een tabaks­familie, sigarenfabriek De Olifant is al vele generaties in de familie. “De sigaar bestaat uit een dekblad, een omblad en het binnengoed. Hoe dikker de sigaar, hoe lekkerder, want meer binnengoed betekent meer smaakmelange en een zachte en uitgebalanceerde smaak.”

Hoe dunner, hoe scherper en zwaarder om te roken volgens Van der Sluis, dat heeft te maken met de luchttoevoer: “Je trekt meer lucht door de sigaar waardoor hij harder brandt en het teer sneller naar achteren wordt getrokken, dit geeft een wat bittere smaak.”

Het dekblad (buitenste blad) is het duurste deel van de sigaar, het bepaalt namelijk de smaakbeleving. Zo heb je donkerkleurig Brasil dekblad, met een wat peperig smaakeffect, en dekblad uit Sumatra met een zachtere, ietwat zoete smaak, lichter van kleur. “De askegel mag best groot worden,” legt Van der Sluis uit. “Een sigaar moet niet te heet worden. Lekker langzaam paffen dus,” lacht ze. “Hand­gerolde sigaren zijn het lekkerst, maar soms zit daar een propje in: kwestie van doorprikken. Het afgebrande puntje van een lucifer is daar handig voor.”

Vrijgevochten vrouwen

De naam van het genootschap is ontleend aan de Russische schrijver Lou Andreas-Salomé (1861-1937), een voor haar tijd opvallend geëmancipeerde vrouw met een rijk liefdesleven. Andreas-Salomé was de minnares van Friedrich Nietzsche, die haar de ‘scherpzinnigheid van een arend’ en ‘de moed van een leeuw’ toedichtte en haar ‘zeer vrouwelijk’ noemde. Annelies van der Straeten (66), bestuurslid: “Ze staat model voor vrijgevochten vrouwen.”

Annelies van der Straeten. Beeld Neeltje de Vries

Daar hoort een unieke sigaar bij. Eén naar Salomé-receptuur. In 1994 bracht het gezelschap de Salomé-sigarenlijn uit, in drie modellen: de corona, de panatella en de cigarillo, in samenwerking met de Ebas-groep, een sigarenfabrikant die niet meer bestaat. In 2007 werd de Salomé-tuitknak gelanceerd, een handgemaakte sigaar in genummerde oplage. De tuitknak werd gemaakt in samenwerking met sigarenfabrikant De Olifant in Kampen. Die samenwerking hield wel stand: de Salomé Subliem volgde in 2014 en is een blijvertje: een corona, lekker op elk moment van de dag.

Van Der Sluis: “De ontwikkeling van de Subliem duurde zo’n anderhalf jaar. Het binnengoed bestaat uit een samengestelde melange van Brasil, Java, Sumatra en Havana-tabak. Omwonden met Java omblad en Sumatra dekblad, mediumzwaar en 14,5 millimeter in doorsnee.” De kleur van het handgemaakte cederhouten kistje, met vier Subliem sigaren, is Chanelrood en verwijst naar de favoriete nagellak van het genootschap. Een kistje kost twintig euro, dus vijf euro de sigaar, maar: de Salomé Subliem is alleen voor leden.

Gangbare sigaren kosten tussen de 0,50 en 2,50 euro per stuk. Een Cubaans exemplaar kost soms wel 35 euro. “Overrated,” vindt Van der Sluis. “Je hebt al heerlijke Dominicaanse sigaren voor 7,50 euro.”

Schakelarmbanden en parels

Tussen de rookpluimen schitteren gouden schakelarmbanden, opvallend veel parels en horloges van Cartier of Zwitserse signatuur. “Komaf is niet belangrijk,” stelt Van der Sluis. “Maar je moet wel een levens­genieter zijn en stevig in je schoenen staan. Het gaat hier om lekker eten, lekker drinken en lekker roken.” Glazen klinken terwijl de geestverwanten het leven beschouwen: van wereldproblematiek tot ervaringen in de privésfeer.

Een van de meegekomen dochters is student Charlotte van Alfen (19). In zwarte kaftan paft ze wat onwennig. “Het smaakt bitter, maar is niet zo scherp en overheersend als een sigaret.” Ze denkt niet aan lid worden, maar vindt het lidmaatschap van haar moeder, een modeontwerper, rebels.

Wie wel lid wil worden, krijgt te maken met de spelregels van het genootschap. Bijvoorbeeld: een nieuw lid is of was ondernemend, streeft geen zakelijk belang na en is bij voorkeur van jeugdige leeftijd. De leden, variërend van kunstenaars en galeriehoudsters tot headhunters en advocaten, delen nog een gedragscode: wat binnen de kring van het genootschap wordt gedeeld, wordt nooit naar buiten gebracht.