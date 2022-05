De Vrijheidssoep van Nadia Zerouali: ‘Bevrijdingsdag gaat verder dan het einde van de Tweede Wereldoorlog vieren’

V.l.n.r. Nadia Zerouali, Samuel Levie en Sergio Vyent op de pont waar 5 mei een Vrijheidsmaaltijd kan worden gegeten. Beeld Sander van Weert

Een makkelijk te maken en te delen soep, waardoor iedereen vanuit huis toch ‘samen’ kan eten. Samuel Levie (38) bedacht in 2020 samen met chef Joris Bijdendijk voor de eerste keer het recept voor de Vrijheidssoep: wortelpompoensoep. Vorig jaar bedacht schrijver en chef Yvette van Boven het recept: lentechowder. Nu is de eer aan Nadia Zerouali (46), met een recept voor harira, een Marokkaanse soep met kikkererwten, linzen en selderij. Er zijn door vrijheidsmaaltijdorganisaties al meer dan 50 duizend blikken besteld. Dat is soep voor honderdduizend mensen.

Vijf vragen over de Vrijheidssoep aan Samuel Levie en Nadia Zerouali.

Wat is de Vrijheidssoep?

Samuel Levie (SL): “Vrijheid in Amsterdam wordt soms als vanzelfsprekend ervaren, maar wereldwijd en ook in Amsterdam is vrijheid geen gegeven. Elk jaar gebeuren er dingen die je doen beseffen hoe relevant het gesprek over vrijheid is. Volgens mij is er geen betere manier om dat gesprek te voeren dan tijdens een maaltijd. Dat gesprek faciliteren is de taak van de Vrijheidssoep. Om onbekenden met elkaar aan tafel te krijgen en in gesprek te laten gaan.”

Nadia Zerouali (NZ): “We hebben het gezien met corona, en zien het nu met de oorlog in Oekraïne. En het verschil tussen hoe we Oekraïners en andere vluchtelingen opvangen. Ik denk dat het heel goed is om met elkaar in gesprek te gaan. De Vrijheidssoep draagt bij aan dat gesprek.”

Wat betekenen vrijheid en Bevrijdingsdag?

SL: “De meeste van onze nationale feestdagen zijn religieus, en behoren daardoor niet iedereen toe. Eigenlijk zijn ze dus helemaal niet nationaal. Bevrijdingsdag is dat wel. Vrijheid is voor iedereen van belang. Wat je achtergrond, seksuele voorkeur, afkomst, religie of leeftijd ook is. Bevrijdingsdag gaat verder dan het vieren van het einde van de Tweede Wereldoorlog. We vieren de vrijheid als begrip.”

NZ: “In vrijheid en vrede kun je zijn wie je bent. Het is respect hebben voor de vrijheid van een ander. Dus als ik wil dat mijn moeder met een hoofddoek op kan lopen, moet ik ook willen dat een homostel hand in hand door de stad kan lopen. En als ik wil dat Syrische vluchtelingen goed worden opgevangen, moet ik ook ruimte maken voor Oekraïense vluchtelingen.”

Waarom is het goed om die vrijheid via gezamenlijk eten te gedenken, en waarom juist soep?

SL: “Als je eet, creëert dat een moment. Je moet ervoor gaan zitten en verstillen. Je eet hetzelfde en dat verbindt. Het is een goed moment voor een gesprek. Zo is de Vrijheidssoep ook bedacht. Hij is daarom veganistisch, want iedereen moet hem kunnen eten. Tuurlijk mag je er een eigen twist aan geven, door eigen toppings toe te voegen. Maar de basis is voor iedereen hetzelfde. Net zoals vrijheid in de basis voor iedereen hetzelfde is, maar je zelf kunt kiezen hoe je die vrijheid inkleurt.”

NZ: “Dat is de kracht van eten: het verbindt. Bij het recept staat ‘voor vier personen’, maar stiekem is het een grotere portie. Maak de soep en als je teveel hebt, deel hem uit! Dat voor soep is gekozen komt deels door corona, het moest makkelijk uit te delen zijn. Maar het is meer dan dat. Iedereen kent soep. Het is niet Hollands, of Marokkaans, of Amsterdams, of wat dan ook. Waar je ook bent in de wereld, er wordt soep gegeten. Soep snapt iedereen, soep is van iedereen.”

Nadia, waarom dit recept?

NZ: “Mijn Vrijheidssoep is geïnspireerd op harira. Dat is een soep waarmee Marokkaanse moslims tijdens de ramadan het vasten verbreken. Het staat voor verbinding, met elkaar aan tafel zitten, het gesprek aangaan, excuses aanbieden voor wangedrag, meedenken met je medemens en vrijgevig zijn. Mij lijkt dat een zeer geschikte soep voor 5 mei.

Wat hopen jullie dat de Vrijheidssoep bewerkstelligt?

SL: “De uiteindelijke missie is om er een nationale maaltijd van te maken. Dat heel Nederland, met elkaar, op een bepaald tijdstip een bepaald gerecht eet om de vrijheid te vieren.”

NZ: “Ik zou het heel tof vinden als de Vrijheidssoep net zo’n culinaire traditie zou worden als oliebollen met de jaarwisseling.”

Vrijheidspont In Amsterdam zijn meer dan 90 plekken waar je op 5 mei samen een Vrijheidsmaaltijd kunt eten. Een van die plekken is de Vrijheidspont. Het Amsterdams 4 en 5 mei comité bouwt hiervoor een van de GVB-veerponten om tot een restaurant. De pont vaart vier keer een route van 45 minuten over het IJ. Gasten worden ontvangen door maître Sergio Vyent, bekend van First Dates. Kaarten zijn te koop bij de Tolhuistuin (€7,50). Kijk op 4en5mei.nl voor het overzicht van alle locaties. Of maak de soep thuis en deel hem met je buren, huisgenoten en collega’s.