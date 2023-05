De Vrijheidssoep van chef London Loy: om ergens samen te eten of zelf te maken

In het hele land eten mensen op 5 mei voor het vierde jaar samen Vrijheidssoep: een jaarlijks andere soep, bedacht om mensen te verbinden. Initiatiefnemer Samuel Levie en de huidige receptenmaker, chef London Loy, laten hun licht schijnen op saamhorigheid en de receptuur. ‘Het draait erom in gesprek te gaan met mensen die je niet dagelijks spreekt.’

Terwijl hij in zijn keuken – ongelogen – in een pan soep staat te roeren, zegt Samuel Levie (39): “Ik ga vrijdag koken op de Magere Brug, dat was altijd al een wens van me. Ons thema dit jaar is gastvrijheid, dus hebben we 120 mensen uitgenodigd die vroeger en nu gastvrijheid hebben ontvangen en verschaft.”

Amsterdams bekendste worstdraaier bedacht in coronajaar 2020 samen met sterrenchef Joris Bijdendijk het concept, plus het recept voor de eerste Vrijheidssoep, een wortelpompoensoep. Het idee: een makkelijk te bereiden en te delen soep, zodat eenieder vanuit huis ‘samen’ kon eten.

Waarom soep, eigenlijk? Waarom geen stamppot? “Dat kwam ook door corona, want de maaltijd moest kunnen worden ingeblikt om het bij de mensen te krijgen. Inblikken gaat met soep heel goed. Daarbij is soep iets van alle culturen, en het is mei hè, het is lente, niet per se stamppottijd.”

Veganistisch

Twee jaar geleden was de eer om de Vrijheidssoep te bedenken aan kookboekenschrijver en tv-presentator Yvette van Boven, die met een lentechowder kwam. Vorig jaar viel de beurt ten deel aan televisiekok Nadia Zerouali. Zij produceerde een harira, een Marokkaanse soep van kikkererwten, linzen en selderij. De soep is elk jaar veganistisch: dat is de enige voorwaarde die de organisatoren stellen.

Levie serveert dit jaar op 5 mei de Vrijheidssoep van de Rotterdamse (televisie)chef London Loy (48) – een maissoep gebaseerd op Surinaamse maispap. Loy: “Mijn moeder maakte regelmatig die maispap, lauwwarm, superlekker. Van daaruit ben ik verder gaan denken: zoete aardappel erbij, toppings als zest, uitjes, chiliflakes. Lekker fris en pittig.”

Stelde de veganistische voorwaarde de chef niet voor problemen? Loy: “Helemaal niet. Toen ik elf was, had ik bij de kinderopvang een juf die veganistisch was. Haar eten zag er vaak niet zo fris, niet zo lekker uit, maar dat is compleet veranderd. In restaurants zie je tegenwoordig de mooiste veganistische gerechten.”

Vrijheidsmaaltijden in Amsterdam

Op 5 mei vinden ieder jaar in het hele land de zogeheten Vrijheidsmaaltijden plaats – alleen al in Amsterdam zijn dat er 130 – waar de soep ook veelal zal worden opgediend. Er zijn dit jaar door vrijheidsmaaltijdorganisaties ruim 50.000 blikken besteld, waaruit 100.000 Nederlanders soep kunnen lepelen. Naar schatting zullen in totaal 400.000 Nederlanders een vrijheidsmaaltijd eten.

Het Amsterdamse 4 en 5 mei comité organiseert elk jaar bovendien een Vrijheidsmaaltijd op een bijzondere plek in de stad. Na onder meer de doorgang onder het Rijksmuseum en een GVB-veerpont, wordt het eettoneel dit jaar gevormd door de Magere Brug. Die brug over de Amstel werd in 1941 opgehaald om de Joodse buurt te isoleren, maar staat 82 jaar later juist in het teken van verbinding. Levie: “Samen aan tafel, daar draait het om. Op de Magere Brug ontvangen we dit jaar gastgezinnen, vluchtelingen, statushouders en Amsterdammers die als kind in de Tweede Wereldoorlog buiten de stad bij boeren werden ondergebracht, zodat ze wat te eten hadden.”

“Het gaat niet om soep, het draait erom in gesprek te gaan met mensen die je niet dagelijks spreekt,” vervolgt hij. “Hoe ervaar jij vrijheid, wat is vrijheid voor jou? Dat gesprek, tijdens een maaltijd, mag best een nieuwe traditie worden.”

Loy heeft behalve soep ook een uitsmijter in huis: “Mijn maissoep is heel geschikt om later een saus van te maken. Gewoon even op een laag vuurtje een beetje inkoken, en serveren met een geroosterde kippendij of een stukje gefrituurde tofu.”

Recept Vrijheidssoep van London Loy: maissoep • 3 el milde olijfolie, om te bakken

• 3 sjalotjes, grof gesneden

• 2 grote zoete aardappels, geschild en in fijne blokjes gesneden

• 3 blikken mais (uitgelekt 855 gram)*

• 1,5 tl paprikapoeder

• 1,5 tl komijnpoeder

• 1 tl korianderpoeder

• 1 tl kurkumapoeder

• 1,5 l water

• 400 ml kokosmelk

• 2,5 afgestreken el zout

• Sap van 1 limoen

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• (optioneel) 1 madame-jeanettepeper Garnituur • 6 flinke el mais/aardappel, beetgaar

• 1 bakje (15 gram) fijngehakte platte peterselie

• 4 à 6 el gefrituurde uitjes Extra smaak • 4 à 6 el gedroogde geraspte kokos

• Rasp van de limoen

• Krokante chiliflakes in olie * De soep kan ook gemaakt worden van verse mais: snijd dan de korrels met een groot scherp mes van vier maiskolven Bereiding Verhit de olijfolie in de pan. Fruit de sjalotjes 5 minuten en voeg desgewenst het fijngehakte teentje knoflook toe, fruit 1 minuut mee. Voeg de zoete aardappelen, mais, paprikapoeder, komijnpoeder, korianderpoeder en kurkumapoeder toe. Bak ongeveer 8 minuten. Af en toe roeren. Voeg water en kokosmelk toe. Zout erbij. Roer alles door. Laat de soep 15 à 20 minuten pruttelen. Roer af en toe. Check na 10 minuten of de mais en zoete aardappelen beetgaar zijn. Haal er zes flinke eetlepels uit en zet apart voor het garnituur. Roer ten slotte het limoensap door de soep. Haal de pan van het vuur. Maal de soep fijn met een staafmixer. Wil je een grove structuur, dan hoef je de soep niet te zeven; wil je de soep fluweelzacht, zeef dan. Garneer de soep met de apart gezette mais en zoete aardappel, peterselie en gefrituurde uitjes. Voeg naar keuze geraspte kokos, limoenrasp of krokante chili toe. Voor extra pit: kook een hele madame-jeanettepeper mee met de soep en verwijder die voor het opdienen. (Loy: “Heel lekker, maar breek de peper niet, je gaat de fik in!”) Snijd vier uien en stoof die zachtjes ruim een halfuur. Af en toe omscheppen. Deze gekaramelliseerde uien zijn bedoeld als garnering. Wel vlees? Gebruik kippenbouillon in plaats van water en laat een kipfilet in de soep garen. Haal uit de pan, trek het vlees in draadjes en voeg dit later als garnering toe aan de soep. Of eet de soep met rijst en gebakken zoutvlees.