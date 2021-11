De vouwfiets komt uit het verdomhoekje, met dank aan de e-vouwfiets

Voor wie is een vouwfiets handig?

“Een vouwfiets gebruik je vooral voor de last mile: de laatste paar kilometer naar kantoor of huis,” zegt fietsexpert Mike Defresne. “Maar ook mensen die in de stad wonen gebruiken vaak een vouwfiets. Bijvoorbeeld omdat je op de derde etage woont en geen schuur hebt, maar de fiets liever niet buiten laat staan omdat die daar makkelijk ­gestolen wordt.”

Mag je met een vouwfiets in het openbaar vervoer?

“Als je geen gangpaden en deuren blokkeert, mag een vouwfiets altijd – ook in de spits – gratis mee de trein in. Zo’n fiets zien we als bagage,” zegt woordvoerder Oscar van Elferen van de NS. “Wel is het verboden om ermee op het perron of in het station te rijden. Je riskeert een boete van 95 euro.” De vouwfiets mag ook in de tram, metro of bus – mits ingeklapt. In de bus mogen er maximaal twee mee en moeten ze op het geel gemarkeerde deel staan.

Is een vouwfiets voor de last mile dezelfde als die voor in de stad?

Defresne: “De vouwfiets die je meeneemt in het openbaar vervoer heeft meestal kleinere wielen: 20 inch. Dat maakt dat ie nog minder plaats inneemt. Gebruik je hem als stadsfiets, dan kunnen de wielen groter zijn, tot 24 of 26 inch. Met grotere wielen rijd je stabieler.”

Waar let je op bij aankoop?

Defresne: “Allereerst op de plooibaarheid: de meeste vouwfietsen hebben een scharnierend frame. Daarmee vouw je de fiets doormidden, daarna volgen stuur, zadel en achterwiel. Het scharnier moet van goede kwaliteit zijn. Bij goedkope modellen zijn die over het algemeen niet duurzaam, dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties.”

“Let ook op de draagbaarheid. Een vouwfiets weegt al snel tien kilo voor een last mile-model, de stadsfiets weegt minstens twaalf kilo. De meeste hebben wel twee of vier wieltjes aan de bagagedrager, zodat je de fiets rollend kunt meenemen.”

Welke modellen scoren goed?

Defresne: “Het Britse merk Brompton had lang patent op het plooisysteem. Twintig jaar lang kwam geen enkel ­ander merk in de buurt. Wie een vouwfiets van Brompton aanschafte, kocht de beste kwaliteit. Zo’n vouwfiets kostte dan ook zo’n tweeduizend euro.”

“Een aantal eigenschappen is nu patentvrij. Andere merken komen daardoor steeds beter voor de dag. Ahooga is een sterk opkomend Belgisch merk en Tern een hoogwaardig Taiwanees merk. Dahon is van oorsprong ook Taiwanees en is nu een grote speler.”

“Ketens als Decathlon bieden vaak goedkopere ­modellen aan. Er zijn daarnaast compacte modellen op de markt, waarbij je het zadel van de fiets kunt inschuiven, en het stuur en de pedalen kunt inklappen, zoals Tern en QiO. Maar dat zijn géén vouwfietsen in de strikte betekenis.”

Hoe doen Nederlandse fietsfabrikanten het?

Nederlandse marktleiders als Batavus en Gazelle hebben momenteel geen vouwfietsen in het assortiment. “Vroeger wel, maar zij zijn zich gaan richten op elektrische fietsen,” zegt expert Hans de Looij van de ANWB. “Hier worden grote marges op verdiend, daardoor raakte de vouwfiets in het vergeethoekje.”

Het Nederlandse merk Beixo produceert vouwfietsen zonder ketting. “Wij gebruiken een cardanas,” legt mede-eigenaar Angelique van Rijn uit. “Daardoor heb je geen last van smeer. Handig voor als je de fiets meeneemt met de auto, trein, boot of camper.”

Shinga Lacros is een Nederlandse producent van elektrische vouwfietsen. “De vouwfiets wordt ten onrechte vaak in een negatieve hoek geplaatst,” zegt directeur Ton van den Oetelaar. “Ik ben ervan overtuigd dat als mensen geblinddoekt een vouwfiets testen ze echt geen verschil meer voelen in stabiliteit met een gewone fiets.”

Nieuwe doelgroep “De e-vouwfiets zit duidelijk in de lift dankzij de recreatieve gebruiker,” ziet Hans de Looij, fietsexpert bij de ANWB. Hij doelt op eigenaren van caravans, boten en campers die een fiets meenemen om eropuit te gaan. “Een elektrische weegt al snel twintig kilo, dus forenzen houden het liever bij een gewone vouwfiets.” De e-vouwfiets trekt wel een nieuwe doelgroep, merkt De Looij. “Forenzen die met de auto naar de rand van de stad gaan, daar parkeren om hoge parkeerkosten en drukke stadswegen te vermijden en het laatste stuk op de fiets afleggen.” De vier beste e-vouwfietsen, volgens de ANWB Prolithium Shuttle ca. €1999 Met deze e-vouwfiets gaat op- en afstappen heel gemakkelijk. Steile duintoppen of Limburgse heuvels zijn voor deze opvouwer geen probleem. Een ander sterk punt zijn de hydraulische schijfremmen

Sparta D-Wiz Fold M7B

€2249

Deze e-vouwfiets is zeer geschikt voor woon-werkverkeer, als last mile-oplossing en voor recreatief gebruik. Dankzij de middenmotor kan hij elk terrein aan en fiets je er ook in het buitenland goed op. Een display op het stuur biedt trapopties als eco, tour, sport en turbo.

Beeld RV

Lacros Scamper S600/S600 XL

ca. €2249/€2299

De S600 heeft 20 inch-wielen en de XL 24 inch. Dankzij de grotere wielen zijn de rijeigenschappen beter, maar hij is zwaarder en opgevouwen minder handzaam. In het buitenland overwint deze

e-vouwfiets met gemak pittige hellingen. Een ideale vakantiefiets.

Beeld RV

Lacros Sierra

ca. €2499

De Lacros Sierra is een compacte e-vouwfiets. Uitgerust met een middenmotor die een zeer krachtige ondersteuning geeft in elke situatie, dus ook bij tegenwind en op steile hellingen. Lange fietstochten zijn met de accu mogelijk

Vier aanraders voor gewone vouwfietsen

Beeld RV

B’TWIN TILT 500

ca. €370

- Aluminium frame en stalen vork.

- Wielen van 20 inch.

- Opvouwbaar in ongeveer 15 seconden.

- Zeven versnellingen.

- Formaat na opvouwen: 66 cm bij 78 cm bij 44 cm.

- Gewicht: 12,9 kilo.

Beeld RV

Takashi One

ca. €455

- Aluminium frame en vork.

- Wielen van 20 inch.

- Opvouwbaar in ongeveer 15 seconden.

- Single speed.

- Formaat na opvouwen: 64 cm bij 76 cm bij 35 cm.

- Gewicht: 13,5 kilo.

Beeld RV

Tern: Link C3i

ca. €849

- Aluminium frame en stalen vork.

- Wielen van 20 inch.

- Opvouwbaar in ongeveer 10 seconden.

- Drie versnellingen.

- Formaat na opvouwen: 65 cm bij 85 cm bij 34 cm.

- Gewicht: 14 kilo.

Beeld RV

Brompton: S6L Titanium-Superlight

ca. €2545

- Stalen en titanium frame en voorvork.

- Wielen van 20 inch.

- Opvouwbaar in ongeveer 10 seconden.

- Zes versnellingen.

- Formaat na opvouwen: 64,5 cm bij

58,5 cm bij 28 cm.

- Gewicht: 11,26 kilo.