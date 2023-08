De Visser-burger is misschien wel de lekkerste burger die de Snackspert ooit at in een cafetaria

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

We pakken even de fiets of de auto en maken een ritje richting Spaarnwoude. Niet alleen is Spaarnwoude een heerlijk recreatiegebied, het is ook de plek waar Cafetaria Visser Spaarnwoude zich al sinds 1974 bevindt. In eerste instantie werd er gefrituurd in de snackwagen, maar de familie Visser kreeg in 1990 de kans om bij de pont van Buitenhuizen een vast gebouw neer te zetten.

Waarom ik dit allemaal vertel, is om te illustreren hoe lang dit familiebedrijf al een groot succes is. Eenmaal besteld en gegeten weet je ook waarom. Menigeen komt er voor de zelfgemaakte gehaktballen, maar de Snackspert in mij ging vooral aan op de Visser-burger. Die is namelijk grandioos. Niet te vergelijken met de geweldige, iets meer sophisticated burgers van bijvoorbeeld The Beef Chief of Rotisserie, maar het is misschien wel een van de lekkerste burgers die ik ooit in een cafetaria gegeten heb. De burger is gemaakt van hetzelfde vlees als de gehaktbal, waardoor ie een heerlijk zachte structuur heeft. Meestal komt zo’n snackbarburger van de groothandel: een stuk steviger en ook meer gezouten. Kun je daarna nog liters water drinken. Bij Cafetaria Visser heb je dat probleem niet.

Laatste tip: ga voor een menu. Dan krijg je er een heerlijk ouderwets garnituurtje bij. En frietpatat, ook altijd lekker.

Cafetaria Visser Spaarnwoude Pontplein 1

vr-zo 11.00-19.30 uur