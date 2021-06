De viskoekjes van Billy Thai’s Restaurant springen eruit

Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Op de Prinsengracht bevindt zich al jaren Billy Thai’s Restaurant. Een etablissement waar de menu’s met trots op het raam zijn gehangen – plus recensies, waaronder eentje van Johannes van Dam uit 2011. De oude meester prees de zaak om zijn authentieke smaken en bekroonde het met een dikke 9.

Wat biedt het menu?

Van Dam noemde de keuze destijds ‘bijna ontmoedigend veel’ en dat is anno nu onveranderd. Alle klassiekers uit Thailand komen voorbij: soepen en curry’s, rijst- en noedelgerechten, pikante maaltijdsalades, vegetarische snacks en meer, veel meer. Ik laat me niet ontmoedigen en bestel van alles wat. Gelukkig bestaat de Billy Thai’s Mix, met vijf verschillende hapjes die Van Dam ‘allemaal even goed’ vond, nog steeds.

Rijden maar!

Na een halfuur neem ik de bestelling in ontvangst. Verpakt in een gigantische hoeveelheid plastic, waardoor alle gerechten nog wel gierend heet zijn. De porties zijn enorm, de bakken tot de nok toe gevuld.

Ik begin met die befaamde Billy Thai’s Mix (€8,50). Van elk hapje één: een kleine vegetarische loempia, een stokje kipsaté met wat pindasaus, een viskoekje, een stukje gemarineerde kippendij in bamboeblad en een gefrituurde garnaal in een krokant jasje van loempiavel. Alle snacks zijn prima, maar niet extreem uitgesproken, en de twee knapperige items vind ik een tikkie te lang gefrituurd. Alleen het viskoekje springt er echt uit: die is bijzonder mals en geurig door de toevoeging van citroengras. Die zou ik zeker opnieuw bestellen.

Wat proefde je nog meer?

De tom khatjee (€6) is een variant op tom kha kai, maar dan met tofu in plaats van kip. Een licht romige soep met kokosmelk en champignons, waar naast creatief gesneden wortel ook één cherrytomaat in ronddobbert. De tofu is zijdezacht en geeft een mooie stevigheid aan de soep.

Over de phad thai (€16,50) ben ik erg enthousiast. Je kunt het hoofdbestanddeel zelf kiezen: kai (kip), moe (varken), nua (rund) of koeng (garnalen). Ik koos de laatste, voor een meerprijs van €1,50. €18 is aan de hoge kant, zeker als je naar concurrenten kijkt, maar de smaak en structuur is dik in orde. Vooral de crunch van de pinda’s, de zachte gekaramelliseerde ui en knapperige taugé geven een mooie balans in texturen. De garnalen zijn plomp en sappig, al hadden de staartjes er voor het eetgemak vanaf gehaald mogen worden.

Een laatste aanrader: de keang kieaw waan met kip (€16,50) met witte rijst. Een gigantische hoeveelheid groene curry met sperziebonen, bamboescheutjes, Thaise aubergines en malse kipfilet. Fris en licht pittig, een echte dooreter.

Billy Thai’s Restaurant Open ma-zo 16.30 tot 21.00 uur Bestellen via UberEats en Thuisbezorgd Prijs €47,50 voor vijf hapjes, soep en twee hoofdgerechten Aanrader Ja, vooral de viskoekjes, phad thai en curry

Monique van Loon Beeld Sjoukje Bierma

