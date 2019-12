De Vietnamese noedelsoep van Pho 91: krachtig, intens, héérlijk

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt wekelijks een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Pho 91.

Waar bestellen we?

De Kerstman heeft weer koers gezet richting Noordpool, ik ben klaar met koken en heb zin in comfort food op de bank. De keuze valt op Pho 91. Hun lichte en toch vullende Vietnamese noedelsoep pho (spreek uit als ‘fuh’) is precies wat ik nodig heb na al dat kerstgeweld.

Ik bestel twee soepen: de Pho Bo met vlees en de Pho Chay, volledig veganistisch (beide €15,50). Een hoop geld voor soep, maar ook weer niet zó veel als je kijkt naar het intensieve maakproces. De bouillon ­alleen al moet zeker twaalf uur op het vuur en de noedels worden handgemaakt. Ook kies ik nog twee bijgerechten.

Rijden maar!

Na 22 minuten belt de bezorger al aan. De truc is om de bouillon, los van de soepvulling, zo heet en veilig mogelijk over te brengen. Dat is gelukt.

De bouillon van de Pho Bo is krachtig en intens en komt met flinterdunne rauwe biefstuk, langzaam gegaarde brisket en erg goede rijstnoedels. Vooral de vettige brisket kan me bekoren. Taugé, koriander, Thaise basilicum, lente-uitjes, rode ui en chilipeper doen dienst als verse toppings. Je kunt de soep zelf nog aankleden met een partje limoen, zoetige hoisinsaus en pittige sriracha. Die laatste twee zitten wel samen in een bakje, dus als je niet van heet houdt, moet je voorzichtig lepelen.

En de vegan pho?

Deze heeft een bouillon die bijna nog kruidiger en hartiger is; héérlijk. De basis van de soep bestaat uit oesterzwammen, peultjes en tofu. Ik had gehoopt op van die zachte blokjes silken tofu, maar het zijn grote bonken, gefrituurd in een bleek deegjasje. In combinatie met de soep worden dat enorme sponzen, die een vreemd mondgevoel geven, maar uiteindelijk juist bijzonder goed blijken te smaken. Verder heeft de vegan pho dezelfde kraakverse toppings als de vleesvariant.

Tot slot…

Ook bestelde ik de ‘Jackfruit ‘Chicken’ Bun’ (€ 15,50), een koude noedelsalade met jackfruit als vleesvervanger. Deze vrucht heeft een vlezige structuur die zodanig te garen is dat het bijna aandoet als kip. Daar zijn ze bij Pho 91 absoluut in geslaagd. Het geheel is kruidig door de kaffir limoenblaadjes en zoetzuur door de tamarinde dressing. Erg lekker, en een zeer royale portie.

Ik zit al bomvol, maar dan zijn daar nog de Cauliflower Wings (€6,30). Denk: fried chicken, maar dan met bloemkool. Krokant van buiten, zacht van binnen, licht pittig, in een goddelijke saus. Reden om een plekje over te houden.