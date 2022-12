De vegetarische kipcorn is een beetje de Daley Blind van de snacks

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Ik wil het dit keer graag hebben over de vegetarische/vegan kipcorn die je in een aantal snackbars kunt krijgen, bijvoorbeeld bij Bongusta! op station Sloterdijk. Je kunt daar tevens terecht voor een heerlijk Surinaams broodje moksi (gemixt vlees), maar iets uit de frituur is nooit een slecht idee.

Afijn, de vegetarische kipcorn dus. Een beetje de Daley Blind van de snacks: vaak bekritiseerd, maar als je puur naar de inhoud kijkt, heb je gewoon te maken met iets heel goeds. Want eerlijk: hoe goed zijn de gefrituurde kipsnacks nu eigenlijk? Ik vind ze vaak droog en smakeloos, terwijl de vegetarische/vegan kip­snacks lekker smeuïg en smaakvol zijn. Daarom snap ik oprecht niet waarom men nog altijd voor een kipsnack gaat, terwijl het vega(n) alternatief veel beter is. En geloof me, ik ben zeker geen moraal­ridder die vindt dat iedereen aan de vleesvrije snacks moet, maar probeer het eens een keer. En dan bestel je morgen weer een frikandel, helemaal prima.

Hoe dan ook, bij Bongusta! is de vegetarische kipcorn een waar klef feestje voor in de mond, een perfecte snack voordat je de trein moet halen. Ik ben jaloers op de mensen die dagelijks moeten forenzen tussen Sloterdijk en een ander station, want die hebben elke dag de mogelijkheid om bij deze snackbar te bestellen. Soms is het leven oneerlijk.

Bongusta!

Zaventemweg 1

ma-vr 11-20 uur

bongusta.nl