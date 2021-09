De Veganees serveert Aziatische gerechten, en ja: alles is veganistisch

Beeld Birgit Bijl

Wie Aziatisch restaurant Veganees binnenstapt, wordt begroet door een vrolijk, licht interieur: veel bamboehout met door de hele zaak groene en roze accenten. Groene krukken, een roze trap, overal planten en de echte blikvanger: de magenta biertap, die enkel Amsterdamse bieren tapt.

Veel van de gebruikte materialen zijn tweedehands, want duurzaamheid is belangrijk voor Lennart Zwietering (33) en Jan van ’t Westende (31), voormalig huisgenoten en nu samen eigenaar van Veganees. Ze serveren Aziatische gerechten, van Korea tot aan Japan. Het is shared dining, wat betekent dat je verschillende kleine gerechtjes bestelt en deelt. Denk daarbij aan gyoza’s met paddenstoel, cashewnoten en ponzu (€6,50), of aan pulled jackfruit bao met pickled ginger, limoenmayo en togarashi (€4,50). Vrijwel alles is huisgemaakt.

De naam geeft het al een beetje weg, maar inderdaad: alles is veganistisch. Zwietering: “Wij denken dat veganistisch voedsel de toekomst is. Maar we wilden vooral een gezellige horecazaak openen waar je lekker Aziatisch kan eten. En ‘toevallig’ is het veganistisch.” Naast een restaurant is de Veganees een bar. De bieren komen uit Amsterdam, de wijnen zijn Europees en duurzaam verbouwd.

Van ’t Westende: “Waarom zou het van ver moeten komen als er dicht bij huis zo veel lekkere dingen zijn?”

Bij Veganees moet je je vooral welkom voelen: of het nou voor eten is, of voor een drankje op het terras. En het is nog goed voor het milieu ook.

Veganees Eerste Constantijn Huygensstraat 45H

