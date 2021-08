De vegan patisserie van Margo’s is niet van de originele te onderscheiden

Beeld Nina Schollaardt

Koken leerde Margo Abdine (29) in kastelen. “Ik kom uit Vorden, een klein, door kastelen omringd dorpje, waar ik vanaf mijn veertiende in de catering heb gewerkt,” zegt Abdine. Ze runt de plant-based bakkerij Margo’s samen met haar man Ayden (38).

De muren van de bakkerij zijn geverfd in perzikroze. Dezelfde kleur komt terug in het marmeren blad van de toonbank. De gigantische ramen van het Jordanese hoekpand geven de zaak een frisse sfeer. Patisserie en koekjes liggen opgestapeld op de toonbank.

Op hun huwelijksreis lazen ze een boek over de gezondheidsvoordelen van veganisme. Abdine: “We wilden het een maand proberen, maar zijn nooit meer gestopt. Wat we misten waren lekkere croissantjes en sandwiches. Het is vaak ‘oh, dat is lekker, voor een veganistisch broodje’. Maar het moet eigenlijk een heerlijk broodje zijn, dat toevallig veganistisch is.”

Ze testte honderden recepten. Hoewel haar receptuur geheim blijft, licht Abdine wel een tipje van de sluier op. “Het lastige van plantaardige boter is dat die te snel smelt.” Om dit op te lossen moest ze een botervariant bedenken die langzamer smelt. “Dat is gelukt, mijn patisserie heeft daardoor wél flinterdunne laagjes.”

Bij Margo’s bestaat het ontbijt uit Franse patisserie (een croissant kost €2,50) en de lunch uit Amerikaanse sandwiches en koekjes (belegde broodjes vanaf €8). Abdine: “Sommige klanten komen er pas bij hun tweede of derde bezoek achter dat alles veganistisch is.”

Margo’s Eerste Tuindwarsstraat 2

