De vegaburger van Eatopia is een verdomd goede uitzondering op de regel

Beeld Eke Bosman

We hebben er nooit bij stilgestaan, maar eigenlijk bestaat 99 procent (ruwe schatting) van de vegetarische burgers die je bij de snackbar kunt halen uit die vega(n) kipburgers en – nogal lang geleden, dat wel – uit groenteschijven. Maar waarom is dat zo? Want je kunt er zoveel meer mee.

Een uitzondering op de regel is de vegetarische burger van Eatopia, gelegen aan de Haarlemmerweg, nabij het Westerpark. Laat ik ook maar gewoon met de deur in huis vallen: het is een van de beste (let wel: van cafetaria’s dan hè, ik heb het nu niet over die hippe veganzaken waar de graffiti aan de muur zit en je Insta-­waardige foto’s kunt maken) die je in de hoofdstad zal vinden. Toen ik de vegetarische burger wilde bestellen, vroeg de vriendelijke eigenaar nog: “Je weet dat het niet zomaar een vegetarische burger is, maar eentje met gegrilde groenten?” Heerlijk!

Snackbar Eatopia op de Bos en Lommerstraat. Beeld Mariet Dingemans

Geen droge meuk op je broodje die gered moet worden door een overdosis saus, maar juist de meest malse plakken aubergine en courgette, de heerlijkste augurkjes en een broodje dat lekker getoast is. De whiskeycocktailachtige saus zorgt voor een fijne plamuur, dus ja, wat kun je concluderen? Dat dit een verdomd goede vegetarische burger is. Ik zou daarom iedereen die vaak naar de wat hippere zaken gaat om vega(n) te eten willen adviseren om ook eens Eatopia aan te doen. En plaats die foto op je Instagram, lelijk of niet.

Eatopia

Haarlemmerweg 507

di-do 11.00-21.30 uur

vr-za 11.00-22.00 uur