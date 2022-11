De twintigste editie van deze Amsterdamse WK-poule gaat bijna van start

Beeld Getty Images

Wat weet u nog van 2002?

“Een collega van mijn vader organiseerde een WK-poule. Ik was veertien jaar oud, en vond het geweldig. Die collega had een handig systeem in Excel bedacht, en ik vroeg of ik dat programma mocht hebben. Vanaf dat moment ben ik het zelf gaan organiseren.”

U werkt nog steeds met Excel?

“Ik heb vaak gedacht: moet ik niet moderniseren? Maar dit werkt heel goed. Ik heb wel een paar kleine aanpassingen doorgevoerd. Alle voorspellingen worden nu bijvoorbeeld automatisch doorgerekend. Voorheen ontving ik van alle deelnemers een printje met de voorspellingen, en moest die dan handmatig intikken. Dat duurde dagen.”

Wat is de aantrekkingskracht van de voetbalpoule?

“Bij voetbal denkt iedereen de waarheid in pacht te hebben. Een poule biedt een mooie kans om die kennis te demonstreren. Het mooie is daarnaast dat wedstrijden tussen zwakke landen waar je normaal niet naar zou kijken ineens heel spannend worden.”

Wat maakt uw poule bijzonder?

“De kneuterigheid. Excel heeft iets nostalgisch. En ik stuur na elke speeldag een mailtje met de tussenstanden, en schrijf een verhaaltje over de gespeelde wedstrijden. Ik maak ook statistische analyses, zoals: 30 procent van de deelnemers denkt dat Nederland de halve finale haalt.”

Hoe kunnen we meedoen?

“Via mijn site, www.ikbennel.nl/wk/, kun je een Excelformulier downloaden, invullen en naar mij mailen. Goed om te weten: ik heb geen commerciële belangen. De inleg is vijftien euro, daarvan gaat tweeënhalve euro naar stichting Vluchteling, de rest van het geld wordt verdeeld onder de winnaars. De eerste prijs is doorgaans, afhankelijk van het aantal deelnemers, goed voor zo’n 750 euro.”