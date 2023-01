De tweelingzussen Vedder bouwen aan een sieradenimperium: ‘Zonder Amsterdam hadden we niet zo groot kunnen worden’

Anne en Esther Vedder. Anne: ‘Vooral jonge meiden denken dat het succes ons is komen aanwaaien. Maar het is hard werken, fouten maken en opnieuw beginnen.’ Beeld Lin Woldendorp

Als kind waren de Anne en Esther Vedder al dol op sieraden, die ze toen ook zelf maakten en verkochten. Bij het afronden van hun studie Communicatie in Amsterdam kregen ze een gouden ketting van hun moeder, waar ze een persoonlijk tintje aan wilden laten geven. Dat bleek onmogelijk, waarop de zussen besloten het zelf te doen. Ze trokken bij elkaar in om op woonlasten te besparen, huurden een kantoor in de stad en gingen aan de slag.

Doordat ze niet of nauwelijks budget hadden, kwamen ze met creatieve oplossingen om Nederland over hun sieraden te vertellen. Een daarvan was het actief benaderen van bekende Nederlanders. Een gouden greep. Het liep storm nadat BN’ers als Anna Drijver, Carice van Houten en Chantal Janzen gespot werden met Vedder & Vedder-sieraden en deze op hun socialemediakanalen postten.

Carice van Houten

Esther: “In het begin gingen we overal naartoe om mensen te leren kennen. Dat is het geluk van wonen in Amsterdam, hier kun je iedereen tegenkomen. Als je in Groningen woont is dat toch iets ingewikkelder. We vertelden mensen over onze sieraden, boden een ketting aan en als ze dat wilden brachten we die persoonlijk langs. Carice van Houten hebben we via Instagram benaderd. Ze kwam gewoon zelf haar sieraad ophalen. Ik durf wel te stellen dat we zonder Amsterdam niet zo groot hadden kunnen worden.”

Anne: “Wij zijn ook van het socializen. Zet ons ergens neer en we praten met iedereen. Als we in het buitenland zijn, proberen we met zoveel mogelijk mensen te praten en te netwerken. Je komt altijd met mensen in aanraking die je verder kunnen helpen of je in contact brengen met iemand. Wij zijn heel open en delen graag, want je weet maar nooit waar het terecht gaat komen.”

Toevallige ontmoeting

Anne: “Zo kwam ook de samenwerking met zangeres Rita Ora tot stand. We wilden al jaren heel graag met haar samenwerken, omdat ze veel sieraden draagt en gewoon cool is. Via via kwamen we door een toevallige ontmoeting bij haar management terecht. Dat hebben we een bericht gestuurd en toen is het gaan rollen. Tijdens haar optreden op de Eiffeltoren droeg ze onze, speciaal voor haar, ontworpen collectie.’’

De ongeveer 35 goudsmeden werken in het atelier in Amsterdam, waar ook de rest van de in totaal 70 medewerkers iedere dag in de weer zijn. Esther: “Alles gebeurt hier in huis. Onze sieraden zijn honderd procent made in Amsterdam. Toen we net begonnen droomde ik nog van een kantoor zoals we nu hebben en was ik oprecht verbaasd als mensen ons merk kenden. Nu is het precies andersom. Hoezo kennen ze ons niet? denk ik dan. Met de groei van ons bedrijf zijn mijn dromen ook meegegroeid. Soms vind ik dat bijna bizar, dat je nog groter kunt dromen. Ik zou dolgraag Amerika willen veroveren, bijvoorbeeld.”

Anne vult aan: “Natuurlijk denk je weleens: wat als het morgen allemaal stopt? Maar dat heeft iedere ondernemer. Elke dag proberen we met originele ideeën te komen. Nieuwe ontwerpen, andere materialen. Vedder & Vedder is onze droom, dus ik wil dat het zo lang mogelijk een succes blijft.”

Esther: “Ik omarm die angst. Het houdt je scherp. Anders krijg je misschien het gevoel dat het je komt aanwaaien. Dat heb ik niet. Ik heb altijd het gevoel dat ik ervoor moet vechten.”

Anne: “Dat heb ik ook. Iedere avond zelfs. We appen elkaar ook voortdurend: hoe vind jij dat de omzet gaat, zullen we dit lanceren, zullen we dat uitbrengen? Wij staan 24/7 aan en zijn altijd bereikbaar. Ik app ’s nachts naar de online afdeling als ik in New York zie dat de internationale site niet werkt. Dan zeg ik er wel bij dat ze niet meteen hoeven te reageren, hoor. Maar met zo’n berichtje is het uit mijn hoofd, en ik weet dat ze ermee aan de slag gaan.”

Esther: “Iedereen is er inmiddels wel aan gewend dat we altijd met het bedrijf bezig zijn. De omzet check ik wel vijftig keer per dag, waar ik ook ben.”

Anne: “We ontwerpen nog wel, maar we maken zelf geen sieraden meer.”

Esther: “Anne wordt ontslagen als ze dat doet. De kwaliteit die onze goudsmeden bieden, kunnen we zelf niet meer evenaren.”

Eigen podcast

Hoe lastig is het voor de rest van het bedrijf om te werken met een duo dat zo goed op elkaar ingespeeld is? Anne: “De dynamiek op kantoor is fantastisch. Daar zorgen we echt voor. Van een goede lunch tot gezellige borrels. We doen het met z’n allen. Er is geen hiërarchie. Of je nu van de inpakafdeling bent of marketing, als je een goed idee hebt staan we er altijd voor open.”

Natuurlijk is er ook weleens wrijving tussen de afdelingen, zegt ze. “Maar wrijving levert vaak de beste resultaten op, het regelt zich meestal vanzelf. Al zitten we nog steeds overal bovenop. We weten alleen nu veel beter dan in het begin waar we goed in zijn.”

Esther vult aan: “Snel schakelen, trends spotten, iets snel op de markt brengen – daar zit onze kracht. We staan dicht bij onze klanten en zijn heel impulsief. We doen veel op gevoel. Bedenken we vrijdag iets, dan kan het maandag live staan. We hebben geen eigen winkels en doen nagenoeg alles online. Door de groei van het bedrijf zijn we gestructureerder gaan werken, maar over een goed idee hoeven we niet lang na te denken. De pop-upshop die we vlak voor de kerst in het centrum openden, stampten we in nog geen drie weken uit de grond.”

Als je de zussen hoort praten lijkt het alsof het allemaal van een leien dakje gaat. Esther: “Dat beeld willen we graag doorbreken met onze podcast. Mensen, zeker jonge meiden, kijken naar ons en denken dat het succes ons is komen aanwaaien. Maar het is hard werken, fouten maken en opnieuw beginnen. Ik keek altijd enorm op tegen succesvolle mensen, maar niemand vertelde ooit eerlijk over de hindernissen die ze onderweg tegenkwamen. Met onze podcast, waarin we andere ondernemers uitnodigen en praten over alles wat wij interessant vinden, hopen we een eerlijk inkijkje te geven hoe hard werken en leuk het hebben van een eigen bedrijf is.”

Stoomcursus manifesteren

“Onze nieuwste passie, The Selfmade Project, sluit daar op aan. Het idee ontstond nadat we een tienweekse cursus in LA hadden gevolgd bij Ricky Blair. Hij is een inspirerende manifestatie- en businesscoach van verschillende Hollywoodsterren. We geloven heel erg in manifesteren (dromen en gedachten werkelijkheid laten worden, red.) en Ricky helpt je daarbij. Die cursus heeft ons echt veranderd. Het gaf ons op zoveel vlakken inzicht. Hoe ik me beter in mijn vel kan voelen. Hoe ik relaties en communicatie met anderen kan verbeteren en hoe ik nog succesvoller kan zijn.”

Anne: “We hadden meteen daarna zoiets van: dit moeten meer mensen weten, wat resulteerde in The Selfmade Project. Ricky komt 13 januari naar Amsterdam om een stoomcursus manifesteren te geven aan iedereen die zichzelf wil verbeteren. Of dat nu op werkgebied of privé is.”

Esther: “Geluk en succes zijn voor iedereen weggelegd, dat geloof ik echt. Het zit in jezelf. Om dat te kunnen delen met anderen – daarvan gaan onze harten sneller kloppen.”