De tweedehands sieraden van Vintage Jewellery in de Negen Straatjes zijn in trek

Bij Vintage Jewellery zijn alle sieraden al eens door iemand gedragen. Beeld Koosje Koolbergen

Bloedkoraal, robijn en diamant: alles wat in de winkel van Vintage Jewellery ligt te blinken, is al eens door iemand gedragen. Bij deze juwelierswinkel zijn de sieraden, zoals de naam doet vermoeden, allemaal tweedehands, of omgesmolten uit oud goud en tot nieuwe juwelen gesmeed.

De winkel vindt zijn oorsprong in Monnickendam, en is sinds twee maanden ook te vinden in een karakteristiek pandje in de Negen Straatjes. De zaak is van Julian Oosterloo (38), die hem van zijn vader heeft overgenomen. “Mijn vader kocht veel oude sieraden in waarvan hij dacht: het is zonde om ze om te smelten. Dus gingen we ze verkopen, en dat ging zo hard dat er een webshop kwam, en nu een winkel in Amsterdam.”

De juwelen liggen in vrolijk gekleurde kastjes, tegen een achtergrond van bloemetjesbehang en een retro zithoekje. Er komen veel toeristen, maar ook veel jonge vrouwen. “Mensen zien de juwelen liggen en zeggen: ‘Die had mijn oma ook’, en die worden vervolgens door jonge meiden gekocht. Die oude sieraden zijn nu weer helemaal hip,” zegt juwelier Linda Kooijman (47).

Naast sieraden die door restauratie een tweede leven krijgen, liggen zelfgemaakte sieraden. Als ze een tweedehands sieraad binnenkrijgen dat snel wordt verkocht, maken ze dat zelf na van omgesmolten goud. “Zo is alles gemaakt van circulair materiaal,” aldus Oosterloo.

Vanaf tweehonderd euro kun je een sieraad kopen, de prijzen lopen op tot vijfduizend euro. Het populairst zijn de ringen, maar ze hebben ook armbanden, oorbellen, horloges en bedeltjes. Kooijman: “Elk sieraad heeft zijn eigen verhaal.”

