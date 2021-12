De tweede Coffee Bru, nu ook in De Pijp, kwam er juist door de coronacrisis

Coffee Bru in de Van Woustraat, met de muurschildering van de Amsterdamse kunstenares Nouch. Beeld Sophie Saddington

Als je binnenkomt door de mintgroene deur van Coffee Bru in De Pijp, valt je oog meteen op de knalroze tekening van de Amsterdamse kunstenares Nouch op de linkerwand. De feestelijke illustratie van een meisje met een kop koffie in de hand en een kat op haar hoofd steekt af tegen de verder minimalistische inrichting.

Op de ongelakte houten bar tegenover die tekening staat een aantal barista- en filterapparaten. “De fijnproever kan hier kiezen uit verschillende koffies en bereidingswijzen,” legt Joris Kobussen (41) uit, die met Jeroen Keizer (37) eigenaar is van Coffee Bru. Zo kan de ene dag je voorkeur uitgaan naar een Costa Ricaanse koffie en kun je je de andere dag laten verrassen door een Indonesische variant. Alle soorten koffie (€2,50-€4,50) zijn van het Amsterdamse Rum Baba, een koffiebrander waarmee de zaak al lange tijd samenwerkt.

De coronacrisis was voor Kobussen en Keizer juist de reden om na hun zaak op het Beukenplein in Oost voor uitbreiding te gaan. “Vooral in de eerste lockdown kregen we het drukker. We kregen steeds meer ouders over de vloer. Die werkten thuis bij de kinderen en zochten om de beurt een moment om in alle rust bij ons koffie te drinken,” zegt Kobussen.

Ook op de Van Woustraat – waar iedereen die langsloopt of -fietst in een hogere versnelling lijkt te leven – hopen de twee dat er op de rem zal worden getrapt voor een rustig koffiemoment. Keizer: “We zien steeds vaker terugkerende gezichten. In alle drukte merk je dat ook in deze straat het buurtgevoel leeft.”

Tips? open@parool.nl.