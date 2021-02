De Trut voert actie tegen Poolse homovrije zones

De Trut werft ter ere van haar 35 jaar bestaan fondsen voor lhbtqi-projecten in Polen.

Wat jammer van het jubileumfeest.

“Ja, die feesten zijn altijd vrij legendarisch. We zaten midden in de brainstormfase toen corona uitbrak. We wisten al snel: dit gaat niet meer lukken.”

Met die feesten wordt normaal geld opgehaald voor goede doelen.

“Dat werkt altijd erg goed. Nu moest dat op een andere manier. Via fondsenwerving willen we vier lhbtqi-projecten in Polen steunen. Het doel is 3500 euro per project.”

Was Polen een makkelijke keuze?

“Er is altijd veel keus, want op ongelooflijk veel plekken in de wereld is het slecht gesteld met de rechten van lhbtqi’ers. Polen is een EU-land, het ligt praktisch om de hoek, en veel gemeentes daar hebben homovrije zones. Er is een duidelijke link met Nederland, want die gemeenten daar hebben vaak een vriendschapsband met een stad of dorp hier.”

Lukt dat een beetje, geld ophalen zonder feest?

“Ja, aardig. We hebben al twee doelen gehaald. Normaal zijn we nauwelijks online aanwezig. Onze community is groot, en via mond-tot-mondreclame vinden die elkaar wel, maar we willen daarbuiten ook aandacht vragen voor dit onderwerp. Daarom hebben we onder andere een Instagrampagina aangemaakt, dat hadden we anders waarschijnlijk niet gedaan.”

Hoelang loopt de actie nog?

“Tot we weer open mogen. Doneren kan via detrut.amsterdam. Het is ook niet erg als we te veel ophalen, er zijn genoeg andere projecten om te steunen.”

En komt dat feest er nog wel?

“Als we weer open mogen… Reken er dan maar op dat dat feest er komt. Groter dan ooit.”