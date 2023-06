De treintjes in Spaarnwoude moeten plots aan allemaal regels voldoen: ‘Zo is de lol eraf’

‘De lol is eraf.’ Beeld Marc Driessen

Wat is er aan de hand?

“Er zijn nieuwe regels aangekondigd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ze zien onze spoorbaan als een attractie, als voertuigen die passagiers vervoeren. Dus moeten we voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen. Dat hoorden we afgelopen december. Toen zijn we gelijk in paniek geschoten.”

Wat moet er gebeuren?

“Alle karretjes moeten remmen krijgen. Dat is duur en heel veel werk. Het gaat om 200 remschoenen en remhangers en 50 remcilinders. We moeten ook nog sleutelen aan het spoor en het perron aanpassen: er moeten strepen komen zodat mensen afstand kunnen houden wanneer de trein binnenkomt.”

Hoe hard rijden de treinen?

“Vier à vijf kilometer per uur. Passagiers zitten 40 centimeter boven de grond. Er is in 35 jaar nog nooit een ongeluk geweest.”

Dat klinkt als een klucht.

“Ze willen dat je na het remmen binnen vier meter stilstaat. Onze trein remt door op een knop te drukken. Binnen twee meter staat ie stil. Toch moeten er remmen onder.”

En nu?

“We zijn al maanden aan het klussen. We worden in juli gekeurd. Later volgt nog een tweede keuring. Het seizoen, dat loopt van april tot eind september, is dus sowieso al verloren. Intussen zijn we maar een crowdfunding gestart.”

Hebben jullie er nog een beetje zin in?

“Sommigen willen stoppen. We moeten nu bijvoorbeeld elke week de baan controleren en alles in logboeken bijhouden. Kinderen onder de 1 meter 20 mogen niet meer alleen in een karretje zitten. De lol is eraf. Ik denk dat we die kinderen maar gewoon in dozen moeten inpakken, op een stuk schuimplastic binden, helm op, en ze dan vastzetten op zo’n karretje. Voor de zekerheid, hè.”