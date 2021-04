De Trainwreck van 30ml Coffee & Food is fenomenaal

Knapperig en romig: sandwich Trainwreck is top. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

30ml Coffee & Food is een koffiecafé met twaalf vestigingen in het land. In Amsterdam zijn er twee filialen: aan het ­Bijlmerplein en vlak bij het Westerpark. In deze zaak draait het om ‘hoogwaardige specialty-koffie’ met ‘het gevoel van een tweede huiskamer’. Op het onlinebestelmenu vallen vooral de lunchgerechten op: die zijn groots en klinken spannend.

Wat staat er zoal op het menu?

Van Amerikaanse pancakes tot eier­gerechten, zelfs geserveerd op croissants. Ook aantrekkelijk zijn de breakfast burrito’s, tjokvol gevuld met bijvoorbeeld een omelet met cheddar en spek en pittige mayo. Ze hebben absoluut gerechten voor de gezonde trek, maar je bent hier, denk ik, vooral aan het goede adres als je geen calorieën telt en voor de full monty wilt gaan.

Naast deze gerechten die ideaal zijn als ontbijt, brunch of lunch is er een keur aan drankjes (sap, smoothie, thee, fris en dus koffie in allerlei leuke varianten) en een handvol zoetigheden, huisgemaakt door de Bijzondere Taartenfabriek.

Hop, de fiets op!

Pas na één uur en tien minuten wordt mijn bestelling bezorgd. Het was vast druk in de keuken, maar het is dus aan te raden om op tijd te bestellen voordat je van de trek je eigen koelkast al hebt leeggesnoept.

Allereerst val ik aan op de Trainwreck (€7,95), waarvan zowel de beschrijving als de foto in de app me direct deed water­tanden. De realiteit blijkt zo mogelijk nog beter: wát een fenomenale sandwich. Het brood is besmeerd met avocadospread, belegd met Hollandse kaas, spek, cheddar, bosui en tomaat en vervolgens onder de grill gelegd. Ik ben niet zo’n fan van warme avocado, maar dit broodje is de perfecte combinatie tussen knapperig, romig, vettig en kazig. De guacamole en sriracha-mayo erbij zijn de perfecte dipvriendjes.

Wat proefde je nog meer?

Over de Benedict (€10,75) ben ik helaas iets minder enthousiast. Twee keurige sneetjes zuurdesembrood zijn een tikje karig belegd met één plakje ham (die overigens wel lekker is). De hollandaisesaus en gepocheerde eitjes zijn los verpakt. Slim, maar ze zijn wel koelkastkoud en de saus is bijzonder waterig. Brr. Zeker voor deze prijs had dit echt beter gekund.

Gelukkig sta ik wel te juichen bij de Tiny Toast Wasabi Salmon (€8,95). Een fris beleg van zalm, avocado, rucola en bosui – de wasabimayonaise geeft een prettige kick. Het brood is kwalitatief erg goed.

Tot slot raad ik een sapje aan: de Vegan Mango Matcha Lassie (€5,50 voor 350 milliliter). Deze frisse en romige mix van kokosyoghurt, kokosmelk, mango, matcha en ahornsiroop brengt me in lentesferen. Proost!

30ml Coffee & Food Open ma-zo 8.00 tot 17.00 uur

Bestellen via ­UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €33,15 voor drie lunchgerechten en een sapje

Aanrader De Trainwreck is geniaal, de Benedict had beter ­gekund.

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.