De tijdloze basis voor elke mannengarderobe is er bij Antoon Basics

Antoon Basics hebben geen logo's of onnodige details, wat de kleding volgens eigenaar Gabriël Antoon Thissen tijdloos moet maken. Beeld Daphne Lucker

Broeken, T-shirts en jassen – geen mannengarderobe is compleet zonder basics. “Een mooie basis voor je kledingkast, om vervolgens te kunnen uitbreiden,” zegt eigenaar Gabriël Antoon Thissen (68) van de net geopende kledingwinkel Antoon Basics, waar ze tijdloze, kwalitatief hoogwaardige basics verkopen.

“Het is allemaal begonnen met een uit de hand gelopen studentenbaantje,” aldus Thissen. Vijfendertig jaar geleden begon hij het damesmodemerk Zilch, het moedermerk van Antoon Basics, met een kleine vintagewinkel op de Haarlemmerstraat. In het verleden voerde Zilch korte tijd een mannenlijn waar nog steeds vraag naar is. Mede hierdoor werd Thissens wens steeds sterker om met die expertise weer mannenkleding te gaan maken. Een maand geleden ging de eerste winkel van Antoon open in Apeldoorn, sinds vorige week is er een op de Utrechtsestraat, en later dit jaar volgen er winkels in Maastricht en Den Bosch.

Bij binnenkomst in de Amsterdamse vestiging vallen twee rood-oranjegekleurde vloerkleden op. Je kunt in een lijn door de winkel heen lopen, als door een soort gang, waar aan beide kanten de kleding aan zwarte rekken hangt met daartussen bruine houten kasten. Op de kleding van Antoon vind je geen logo’s of onnodige details, dat is wat de collectie volgens de eigenaar tijdloos moet maken.

De basics van Antoon zijn van natuurlijke materialen, zoals linnen, zijde, jakwol, kasjmier, katoen en bamboe. “Door de tientallen jaren ervaring zit er maar een korte lijn tussen de producent en consument waardoor we eerlijke prijzen kunnen aanbieden,” zegt Thissen. Voor een wollen jas betaal je 169,95 euro, een linnen T-shirt kost 39,95 euro en een katoenen broek 89,95 euro. Op dit moment wordt het grootste deel van de collectie duurzaam geproduceerd, het streven is om binnen afzienbare tijd volledig duurzaam te zijn.

