De thuiskok is populair en bezorgt ook aan huis: ‘Huisgemaakt eten is meestal het lekkerst, en het authentiekst’

Marinalva Vieira kookt Braziliaans en Napolitaans: ‘Ik heb klanten die in drie maanden al acht keer hebben besteld.’ Beeld Hannah Bults

Geen zin of tijd om te koken? Je opent een app en krijgt niet veel later je ramen, burger of pokébowl aan de deur geleverd. De bezorgcultuur in Amsterdam is de laatste jaren heel groot geworden, en naast het reguliere aanbod van restaurants en dark kitchens koken ook steeds meer thuiskoks voor anderen. Zo haal je tegen de kostprijs via Stichting Thuisgekookt eten bij een buurtgenoot. Daarnaast zijn er mensen die hun brood verdienen met het verkopen van eten vanuit huis, vaak via sociale media. Vooral expats met heimwee en nieuwsgierige anderen lijken er graag gebruik van te maken.

“Deze koks voorzien in een grote behoefte: smaken leveren die je aan thuis doen denken.” Vivan (31) uit Taiwan bestelt regelmatig eten bij Taiwanese thuiskoks via Whatsapp of Facebook. “Sommige gerechten zou ik zelf kunnen maken, maar dat kost veel tijd. Dit is een stuk makkelijker. Taiwanese worstjes kun je hier niet krijgen, die maken zij zelf, en ik koop ook vaak buns, kleefrijst, soep en gestoofd buikspek. Er zijn nauwelijks Taiwanese restaurants in Nederland, en je vindt daar nooit de typische, traditionele gerechten die we thuis eten, die ik juist zo mis. Daarbij ik vind het belangrijk deze koks te steunen. Het zijn vrouwen die succesvolle ondernemers zijn geworden met deze bedrijfjes. Met de stereotype rol van thuisblijven en koken verdienen ze nu hun geld.”

Ook duurzaam

Dat was ook een van de redenen voor vrienden Akshay Mahajan (32) en Pallav Jha (33) uit India om acht maanden geleden HomeCookd op te richten, een platform voor thuiskoks. Daarop staan meer dan twintig koks die eten van over de hele wereld bereiden en aan Amsterdammers aanbieden. Van Egyptisch tot Jamaicaans en van Indiaas tot Italiaans. De verkoop gaat via Instagram (@homecookd21), maar ook steeds vaker via Uber Eats.

“Ruim tachtig procent van onze koks zijn vrouwen, de meesten vrouwen van kleur. Veel willen ooit een restaurant beginnen en dit is een goede start: ze leren hun weg in de horeca, maar hoeven alleen te investeren in de ingrediënten en verpakking. Wij helpen de koks aan hun hygiënecertificaten, KvK-registratie en aanwezigheid op social media, en we controleren op de kwaliteit van het eten, de presentatie en verpakking. In ruil daarvoor ontvangt het platform een gedeelte van de opbrengst,” vertellen ze.

“Een voordeel voor de klanten is dat huisgemaakt eten meestal het lekkerst is, en het authentiekst. Er staan gerechten op die je nergens anders in Amsterdam kunt krijgen. Daarbij is het duurzaam: de koks koken alleen wat er besteld is, dus er wordt niets weggegooid.”

Stefanie Lee. Beeld Hannah Bults

‘Ik bak in deeltijd, maar werk er wel aan om een eigen zaak te beginnen’

Stefanie Lee (37) bakt Japanse cheesecakes, te koop op Instagram @keki_chef.

“Ik heb een kantoorbaan en bakte in mijn vrije tijd altijd graag. Tijdens corona had ik, ondanks twee kinderen thuis, meer tijd omhanden, en ben ik meer gaan bakken. Vooral Japanse cheesecake, die is heel fluffy, wilde ik in de vingers krijgen. Ik heb een Aziatische achtergrond en ben opgegroeid met lichte en minder zoete toetjes en gebak.

Na veel testen ging ik de taarten uitdelen aan vrienden en vrienden van vrienden, tot iemand op het idee kwam om ze te verkopen. Ik registreerde me bij de KvK, maar moest ook klanten zien te vinden. Een vriendin stelde voor Instagram te gebruiken. En toen ging het snel.

Elizabeth On Food, een online restaurantrecensent, proefde een van mijn taarten en schreef er een lovende recensie over. Iemand tipte dat aan Miljuschka Witzenhausen en toen zij mij aanprees, stroomden de likes en verzoeken binnen. Maandenlang was ik helemaal volgeboekt, en dat gaf te denken: wil ik de switch maken en hier fulltime voor gaan? Het antwoord is nu nog nee. Ik bak in deeltijd, maar werk er wel aan om een eigen zaak te beginnen.

Mijn klantenkring is heel gemengd: Japanners of mensen die in Japan zijn geweest, maar ook mensen die in Dubai bij de beroemde keten Uncle Fluffy zijn geweest en andere nieuwsgierigen van over de hele wereld. Dat maakt dit ‘werk’ juist zo ontzettend leuk.”

Eerstvolgende pick-up (van tevoren bestellen via Instagram of Whatsapp, op is op) op 11 en 18 februari in Mizu, Gustav Mahlerlaan 50a.

Marinalva Vieira. Beeld Hannah Bults

‘Ik denk dat de meeste jonge Brazilianen hier niet kunnen koken’

Marinalva Vieira (52) kookt Braziliaans en Napolitaans in haar keuken in de Bijlmer, te bestellen via HomeCookd.

“Koken leerde ik van mijn oma en moeder, maar ik was er niet veel mee bezig tot ik negentien jaar geleden naar Nederland verhuisde, waar mijn zus al woonde. Ik begon het steeds leuker te vinden om Braziliaanse en Italiaanse gerechten te koken voor vrienden – mijn man komt uit Napels en we hebben daar ook gewoond. Dat deed ik tien jaar informeel, met alleen Braziliaanse klanten. Ik denk dat de meeste jonge Brazilianen hier niet kunnen koken, of ze hebben de tijd er niet voor over. Bestellen is ook goedkoper: omdat ik het in grote hoeveelheden maak, daalt de prijs.

Toen ik een paar maanden geleden hoorde dat het platform HomeCookd thuiskoks zocht, sloot ik me aan. Nu zijn mijn bestellingen veel regelmatiger, en ik krijg er andere klanten door. Aan de namen van de bestellers te zien, is nu ongeveer de helft niet-Braziliaans.

Ik wil graag een fysieke plek openen met Braziliaans en Italiaans eten, met een ruimere menukaart, nu is die beperkt omdat ik weinig plek in mijn keuken heb. Ik maak klassiekers als feijoada (bonen-varkensvleesstoof) en pãos de queijo (kaas-cassavebroodjes), maar ook gerechten die je nergens anders in Amsterdam kunt krijgen, zoals feijao tropeiro – bonen met worst, spek, groenten en cassavemeel. Heel populair is de pudim, een soort crème brûlée.

Er is via HomeCookd minder contact met klanten dan voorheen, maar aan de hand van reviews kan ik toch zien wat mensen ervan vonden. En ik heb klanten die in drie maanden al acht keer hebben besteld, dat is ook een goed teken.”

Bestel via Instagram (@homecookd21) of zoek naar Homecookd op Uber Eats.

Mee Pean Vivian Cheok. Beeld Hannah Bults

‘Ik heb nooit in de keuken gewerkt, kon zelfs niet goed koken’

Mee Pean Vivian Cheok (50) verkoopt Maleisische zoete snacks en gerechten via social media (Taste of Melaka) en Whatsapp.

“Grappig: hiervoor heb ik nooit in de keuken gewerkt, ik kon zelfs niet goed koken. Mijn moeder was een hele goede kok, maar zij stierf toen ik elf was. Ik heb alles de laatste jaren geleerd uit kookboeken en online recepten.

In 2002 kwam ik naar Nederland; in 2011 ging ik met vriendinnen kuih verkopen tijdens de Malaysian Food Fair in de ambassade in Den Haag. Dat zijn zoete snacks, zoals angku kuih van zoete aardappel en mungbonen. Ik ging in mijn eentje door voor de lol, en inmiddels is het mijn werk geworden. Via een gratis programma van stadsdeel Nieuw-West leerde ik alles officieel te maken: hygiëne, vergunningen, belasting.

Dit is een ideale baan, en goed te combineren met het zorgen voor mijn drie kinderen. Ik kan zelf mijn tijd indelen en werken hoeveel ik wil. Ik ben te vinden op Facebook en Instagram maar gebruik nu vooral een Whatsappgroep, dat werkt handiger.

Naast zoetigheid maak ik inmiddels ook gerechten als nasi lemak, rijst gekookt in kokosmelk met pandanbladeren. En ik maak specials voor feestdagen: koekjes voor Chinees nieuwjaar en rijstdumplings voor het drakenbootfestival in de zomer. In toko’s gebruiken ze veel kunstmatige kleurstoffen, maar ik krijg mijn kleuren van natuurlijke ingrediënten als pandan en zoete aardappel.

Klanten komen vooral uit Maleisië, Singapore en Indonesië, maar ook uit Nederland. Laatst ging een Nederlandse klant naar Maleisië en wat bleek? Ze vond het eten daar minder lekker dan het mijne.”

Eens per maand afhalen in Den Haag of Amsterdam, of via online supermarkt. Stuur een bericht via Facebook of Instagram.