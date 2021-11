De terugroepactie is een hot topic: voedselveiligheid of -verspilling?

Beeld Shutterstock

In de Instant Noodles Tom Yum Pork kunnen glasdeeltjes zitten. Saus­importeur Bergfood vraagt klanten de Besciamella te laten staan – iets met allergenen. En op sommige Filetschnitzels XXL en Gehakt Cordonbleus van Hoogvliet is de ‘te gebruiken tot’-datum niet duidelijk leesbaar. Drie veiligheidswaarschuwingen, kort na elkaar, die via de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij mij terechtkwamen. Cordonbleufan ben ik niet, maar had ik laatst niet zulke noedels?

Stel, zegt Coen van der Weijden, microbioloog bij de NVWA, je hebt een glazen pot pindakaas, die tijdens het productieproces kapot gaat. Dat wil niet zeggen dat in alle potten glas zit, want soms worden er duizenden kilo’s geproduceerd. “Misschien zit er dan glas in een stuk of dertig potten, maar je weet niet precies in welke.” Dus moet de producent in actie komen.

Soms is het mogelijk glas met röntgenapparatuur te identificeren, soms kan een product vergist worden voor biogas, of vlees wordt industrieel verhit om de salmonella te doden. Maar ligt het eenmaal in een supermarktschap, dan is de kans aanzienlijk dat al die ‘slechte’ potten ­pindakaas in de prullenbak verdwijnen. “Een hot topic nu, en geen makkelijke ­discussie. De vraag voor de producent is: wat zet je voorop? Voedselveiligheid of -verspilling? Het moet wel dat eerste zijn.”

De producent, die primair verantwoordelijk is voor de veiligheid van een product (iets waar de NVWA op toeziet), moet bij een ernstige afwijking ook de consument waarschuwen. Bijvoorbeeld door veiligheidswaarschuwingen die via de NVWA de consument bereiken. Maar wat nu als je die waarschuwing niet hebt gezien? Er ­verschijnt er tenslotte bijna dagelijks één; je mist weleens wat. Hoe erg is dat? “Je kunt niet altijd honderd procent van de consumenten bereiken. Hoe erg dat is, hangt van de situatie af.”

De kans dat je die pot met glas pakt, is heel klein. “Maar het is ook een beetje als honderd procent ­verkeersveiligheid. Dat bestaat ook niet.”