De Taiwanese pannenkoeken van Jen’s Bing Café zijn ideaal voor studenten met een kater (8)

Bij Jen’s Bing eet je streetfood. Er komen vooral veel Taiwanese Amsterdammers, maar de hartige pannenkoeken zijn ook ideaal voor studenten met kater. En voor iedereen die net als recensent Mara Grimm geen fan is van bubble tea: hier word je dat vanzelf.

Het begon allemaal met een marktkraam. Of eigenlijk: met een bijbaantje als au pair. Want daarom kwam de ­Taiwanese Jenny Wu ooit naar Nederland. Ze besloot al snel dat ze Amsterdammers kennis wilde laten maken met de Taiwanese keuken. Dus ging ze met een foodtruck op de Ten Katemarkt staan. Ze verkocht er misschien wel het meest toegankelijke gerecht uit Taiwan: dan bing. Deze hartige pannenkoeken vind je in Taiwan op zo’n beetje elke straathoek. Er wordt altijd een geklutst eitje bovenop gebakken, vaak samen met een flinke hoeveelheid lente-ui en een vulling die varieert van kip tot groenten. Ze worden opgerold en in stukken geserveerd en de structuur is stevig en chewy.

Enfin. Jenny’s dan bing werd al snel zo’n hit dat ze een paar jaar geleden een winkeltje opende op de hoek van de Ten Katestraat. En sinds kort is er dan eindelijk de plek waar fans op hoopten: een café met een uit­gebreidere kaart. De locatie op de Roetersstraat tegenover de UvA is slim gekozen, want het is er qua horeca nog lang niet zo druk als in de rest van de ­binnenstad en bovendien is Jen’s Bing zo betaalbaar dat ook studenten kunnen aanschuiven. De pastelkleurige muren maken de ruimte licht en vrolijk, zonder dat het te girly wordt. Eyecatcher is de grote neonlamp van het logo van Jen’s Bing Café: een met stokjes etende kat. Het publiek bestaat voor een groot deel uit hippe Taiwanese Amsterdammers; een goed teken. Op de kaart staat vooral streetfood. Bestellen gaat via een QR-code, maar er is genoeg personeel aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Extreem sappige kip

We starten – uiteraard – met de opgerolde pannenkoeken, de dan bing: een plain versie met flink veel lente-ui en eentje met kimchi en kaas. Ze zijn bíjna even lekker als een paar jaar geleden op de markt, al zijn ze door de grote drukte misschien wat haastiger gemaakt en is de lente-ui wel erg grof gesneden. De versie met kaas en kimchi is favoriet; om de hartigheid te onderstrepen, wordt hij geserveerd met flink crispy zeewier. Dit lijkt me trouwens de ideale lunch voor studenten met een kater: koolhydraten, vet, umami… What’s not to like?

Een van de andere succesnummers van Jen’s Bing is de gefrituurde kip, oftewel de yan su ji. De extreem sappige kip heeft een niet te dik, maar mooi krokant jasje dankzij tapiocameel en is lekker zoutig door de marinade van sojasaus, ­knoflook, gember en een kruidenmix van steranijs, venkelzaad, kaneel, kruidnagel en ­szechuanpeper. Je kunt hem los bestellen, of met rijst en wat groenten. Dat laatste valt wat tegen: in verhouding krijgen we wel erg veel rijst, terwijl de groenten juist weer minimaal geportioneerd zijn. Ik zou de kip dus vooral los bestellen en daar een portie golden pao tsai bij nemen: deze gefermenteerde kool heeft door de toevoeging van wortel en appel een zweempje zoet en is exact de frisse toets die bij al dat vet onmisbaar is.

Gummibeertjes

Liever geen vlees? Ze hebben ook een plantaardige variant van de fried chicken. Deze mush­roombites worden van ­oesterzwammen gemaakt. Slim, want de vlezige paddenstoel leent zich daar goed voor. En omdat ze exact dezelfde marinade krijgen als de kip, ­hebben ze niet alleen de perfecte beet, maar ook de perfecte smaak: umami en knapperig, vlezig en krokant.

Ook de drankkaart verdient aandacht. Taiwan is namelijk het land van de bubble tea. Dit drankje is de afgelopen jaren in Amsterdam een enorme trend geworden. Het wordt gemaakt van thee, melk en kleine balletjes van tapiocameel. Die balletjes zijn taai, een beetje zoals gummibeertjes. Je drinkt bubble tea dus niet alleen, maar kauwt tussendoor ook.

Door het suikerzoete imago is bubble tea bij ons vooral populair bij tienermeisjes. Best zonde, want er zijn genoeg varianten met volwassen smaken. Bij Jen’s Bing Café zie je dan ook geen instagrammende tieners, maar vooral veel Taiwanezen die maar al te goed weten dat er ­grote kwaliteitsverschillen in bubble tea bestaan. Bovendien kun je hier zelf aangeven hoe zoet je hem wilt hebben; ik bestel een halfzoete met taro (wortelknol) en krijg een groot glas met daarin een paarse, melk­achtige drank met zwarte balletjes, met daarbovenop een diepbruine laag van zwarte ceylon.

Het resultaat is wat donkerder dan je misschien gewend bent, maar het heeft ook een veel diepere smaak, waardoor ik meteen om ben. Ik kom dan ook zeker terug. Want Jen’s Bing Café is een vrolijkmakende plek waar je voor nog geen 15 euro een Taiwanese pannenkoek eet en een van de betere bubble teas van de stad drinkt.

Hoe het afliep met Jenny’s foodtruck? Die komt alleen nog tevoorschijn bij speciale evenementen. Want het mag duidelijk zijn: Jenny Wu is de markt in alle opzichten ontgroeid.

Jen’s Bing Café Roetersstraat 4HS

ma-vr 11.00 tot 20.00 uur

za 11.00 tot 18.00 uur

8 Best De gefrituurde oesterzwammen.

Minder Als ik thuiskom, gaan al mijn kleren linea recta de wasmachine in; de ventilatie moet echt beter.

Opvallend Leuk idee: de bubble loyaltea card. Met deze stempelkaart spaar je voor een gratis bubble tea.

Leukste tafel Tafel 1 of tafel 2, dan zit je aan het raam.

Mara Grimm. Beeld Marjolein van Damme

Bekijk ook: dit zijn volgens Mara Grimm de beste restaurants in Amsterdam en hier vind je alle afleveringen van Proefwerk.