De sushi van Kagetsu is tongstrelend, maar blijf weg van de snacks

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van Kagetsu.

Waar bestellen we?

Sushi bestellen blijft een gok. Het kan, nog meer dan andere eetcategorieën, werkelijk alle kanten op. Van bar slecht tot verrassend goed, al is er met name heel veel middenmoot. Het is dan ook niet eenvoudig kwalitatieve sushi te maken voor een niet al te absurde prijs. Maar goede Japanse lekkernijen zijn nu eenmaal niet voordelig. Er zit een hoop handwerk in – en (dure) vis. Zie daarnaast nog maar eens een volwaardig aanbod te hanteren, met voldoende keus voor de hongerige en hebberige Amsterdammer. Zeker nu, in tijden van pandemie, personeelstekorten en hoge inkoopkosten. Ik doe het de ondernemers niet na.

De keus valt op Kagetsu, een Japans restaurant in de Hartenstraat. Een knus, warm eethuisje, gelardeerd met veel hout en bamboe, zie ik online. Er is ook een vestiging aan de Kastelenstraat in Buitenveldert, Kagetsu III. In Zuid worden voornamelijk Japanse maaltijden aangeboden, in de Negen Straatjes is het vooral sushi wat de klok slaat.

Wat biedt het menu zoal?

Naast een handvol hot appetizers en bentoboxen met rijst als basis komen vooral de klassiekers voorbij. Maki, uramaki, temaki, nigiri, sashimi – de doorgewinterde sushiliefhebber zal zijn weg hier wel in vinden. Voor de leek wordt het wat lastiger kiezen, ook doordat bij veel items beeld en uitleg ontbreken. Het is dus googelen geblazen. Wat betreft de prijzen: die liggen ietwat hoger dan de standaard sushidienst.

Rijden maar!

Na 35 minuten neem ik de bestelling in ontvangst. Ik begin maar met de enige kritische noot: de warme snacks vallen tegen. Het deeg van de age gyoza (€8,50), een zestal gebakken dumplings, is tegen het rauwe aan en de vulling is nogal nietszeggend. De minuscule hoeveelheid dipsaus erbij kan ze helaas niet opkalefateren. Ook de tori karaage (€10) vind ik te prijzig voor wat je krijgt, en de kip is gortdroog gefrituurd.

Maar dan! De sushi. Die is meer dan in orde. De salmon uramaki (€9,50 voor zes stuks), ambachtelijk gerold en royaal gevuld met zalm en avocado, is zijn prijs volledig waard. Hetzelfde geldt voor de box die ik bestelde, de kagetsu mix (€25). Acht formidabele plakjes sashimi (waaronder coquille, origineel!), zes bonken van Californische krab-uramaki en drie tongstrelende nigiri – vooral de zeebaars is top. De onigiri sake, een rijstbal met lichtgegaarde zalm, is kundig gemaakt.

Kortom: los van de snacks een dikke aanrader. Knap dat zo’n kleine horecazaak sushi van dit niveau kan leveren, zeker in deze zware tijden.

Kagetsu Open di-za 12.00 tot 17.00 uur

Bestellen via UberEats

Prijs €53 voor sushiset, losse sushirol, gyoza en karaage

Aanrader De gefrituurde snacks vallen tegen, maar de sushi is top!

