De stijl van Zoë: ‘Ik denk dat Frida Kahlo mijn kledingkast mooi had gevonden’

Wie Zoë Diouf (25), erfgoedprofessional en fotomodel

Gespot Amstelveld

Wat heb je aan?

“Ik draag een Mongoolse jas die ik op een antiekmarkt heb gevonden. De broek en het tasje kocht ik op een tweedehandsmarkt in Parijs. De blouse komt van een kringloop in Istanbul en de handschoenen komen uit Italië.”

Wat inspireert je?

“Ik ben een onwijze filmfreak, dat is dan ook m’n grootste inspiratiebron. De kleding in de films van Fellini, Wong Kar-Wai en Almodovar, daar kan ik echt van genieten. Ik ben ook gek op oude beschavingen, zoals het oude Egypte en Babylonië. En traditionele kleding: daar zit zo veel aandacht in.”

Zijn er dingen die je niet durft te dragen?

“Ik draag echt alles wat ik wil. Helaas werk ik gewoon en dus kan ik niet altijd in een baljurk met muiltjes door de regen op de fiets, maar zodra het kan, ga ik all out. Ik zie mezelf later in een landhuis wonen en de hele dag in brokaten gewaden en op gouden slippertjes door mijn huis schrijden. Als een echte prinses.”

Zou je je persoonlijkheid kunnen vergelijken met je stijl?

“Mijn persoonlijkheid en stijl zijn heel nauw verbonden, ik kleed me zoals ik me wil voelen. Als ik op reis ga, neem ik ook kleding in meerdere thema’s mee. Ga ik naar Italië, dan is m’n bagage geïnspireerd op Sophia Loren. Ik was laatst in Istanbul, dan gaan er allemaal Arabische gewaden mee. Ik vind het fijn om op te gaan in de plek waar ik ben.”

Heb je een stijlicoon?

“Stripheldin Franka, een rood­harige bombshell detective die er altijd fenomenaal uitziet. Echt een femme fatale. Ze heeft vriendinnen die of modeontwerper zijn à la Thierry Mugler, of op woonboten wonen en de hele dag in zijden kimono’s lopen. Mijn andere stijlicoon is Frida Kahlo. Ik ging laatst naar een expo over haar stijl in Parijs; ik had echt tranen in m’n ogen, zo mooi wat daar allemaal stond. Ik denk dat Frida Kahlo mijn ­kledingkast ook mooi had gevonden.”