De stijl van Yves Saidi: ‘Een goed zittende outfit resulteert in een goed leven!’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: ondernemer en contentmaker Yves Saidi (33).

Wie Yves Saidi (33), ondernemer en contentmaker Gespot Museumplein

Wat heeft u aan?

“Ik draag een simpel pak van Zara, maar over de kleur is wel nagedacht. Blauw vertegenwoordigt de hemel en de zee en associeer ik met open ruimtes, vrijheid, intuïtie, verbeelding, inspiratie en gevoeligheid. De schoenen en tas zijn ook van Zara.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Diplomatiek: een stijl die netheid, respect, frisheid en kracht uitstraalt. Ik hou ervan er verfijnd uit te zien. Ik zie stijl als een reflectie van wie je bent en in mijn geval resulteert dat in pakken of tracksuits. Ik hou dus ook van een casual look, maar heb een sterke voorkeur voor een meer geklede look zoals vandaag.”

Wat inspireert u?

“Mijn ouders zijn mijn stijliconen. Mijn moeder ziet er bij elke gelegenheid tiptop uit en mijn vader, een voormalig diplomaat, droeg iedere dag pakken. Toen ik jong was, vroeg ik me af hoe het zou voelen elke dag zo door het leven te gaan, dus vanaf het moment dat ik zelf begon te werken en mijn eigen geld verdiende, besloot ik voor altijd pakken te dragen. Ik ben een heel verlegen en laidback persoon, pakken dragen gaf zelfvertrouwen bij het opgroeien, tot op de dag van vandaag.”

Wat is het belangrijkste element in een outfit?

“Zolang de broek goed zit, zal de outfit perfect zijn. Essentieel in mijn garderobe zijn ook witte T-shirts, ik heb er wel dertig. En dragen wat past bij jouw lichaamstype is erg belangrijk. Een goed zittende outfit resulteert in een goed leven!”

Zijn er dingen die u zou willen dragen maar niet durft?

“Een lange rok. Een djellaba draag ik weleens, vooral in traditionele settings, dat dragen geeft een heel relaxed gevoel. Een rok die vooral als geschikt voor vrouwen zou worden gezien, draag ik nog niet in mijn dagelijks leven, ook al lijkt dit me wel heel cool. Je outfits bepalen hoe iemand op jou reflecteert en ik denk dat daar nog teveel oordeel aan vastzit om me comfortabel te voelen als ik dat draag.”