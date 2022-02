De stijl van Yelappa: ‘De anonimiteit van Amsterdam geeft mij de vrijheid om grenzen over te durven gaan’

Wie Yelappa Visser (32), sociaal werker en ontwerper van duurzame mode

Gespot Anjeliersstraat

Wat inspireert u?

“Wat in de modewereld gebeurt, volg ik niet echt, maar mijn inspiratie haal ik veelal uit wat ik om mij heen zie – het zit ’m vaak in kleine dingen. Een creatief brein, en daarmee creatieve blik, geeft je enorm veel rijkdom en oneindige mogelijkheden door alles als bron te zien. Zo kun je uit de meest mundane dingen inspiratie halen en dit vervolgens vertalen naar een kledingstuk of accessoire. Ik probeer hierbij buiten de kaders te denken en los te laten wat ‘hoort’, of wat algemeen geaccepteerd wordt. Authenticiteit vind ik heel belangrijk.”

Wat heeft u aan?

“Mijn outfit, afkomstig uit mijn minicollectie Retrogade van mijn merk Ye.lapp, bestaat uit een zelfontworpen en gemaakte pantalon en bomberjack – beide gemaakt van Indiase reststoffen. Daarbij draag ik een bloes van Hunkøn die ik heb geleend bij Lena the Fashion Library, en schoenen van Lacoste.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Meestal draag ik een combinatie van prints en vrolijke kleuren, die samen een eclectisch geheel vormen. Ik hou van het mixen van verschillende materialen en vind het leuk als er meerdere technieken zijn gebruikt bij het maken van de kleding die ik draag.”

Voelt u zich comfortabel te dragen wat u wilt?

“Na elf jaar in Amsterdam leer ik dat steeds meer te doen. Hier ga ik op in de anonimiteit, dat geeft mij de vrijheid om grenzen over te durven gaan. Er wordt in deze stad minder stilgestaan bij opmerkelijke dingen. Het wordt gezien, maar gaat weer voorbij.”

Nog een shop of stijltip?

“Wissel af in verschillende vormen van duurzame kleding: koop tweedehands of vintage, maak je eigen kleding, ruil of leen het van anderen. Los van het duurzame aspect is het mooie aan een vintage kledingstuk dat het een geschiedenis heeft, vaak van betere kwaliteit is dan hedendaagse kleding en misschien met een bijzondere techniek is gemaakt die nu niet meer gebruikelijk is. Kijk met liefde naar je kleding wanneer je er gebruik van maakt, maar ook juist wanneer je er weer afstand van besluit te doen.”