De stijl van tweelingbroers Maurice en Sander: ‘Bewegende lichamen in één ruimte zijn sowieso een grote inspiratiebron’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: Maurice en Sander (33) alias dj-duo Doppelgang.

Wie Maurice en Sander de Graaf (33). Sander is festivalprogrammeur en samen vormen ze dj-duo Doppelgang

Gespot Westerpark

Wat hebben jullie aan?

Sander: “Maurice draagt een leren jas van Donna Karan, gekocht via Vinted. Het neonjasje, het T-shirt en de broek zijn van Audelà, een shop van vrienden van ons die mooie tweedehands items verkopen. De schoenen zijn van Prada.”

Maurice: “Sander draagt schoenen van Balenciaga en een leren broek uit een vintagewinkel in Berlijn. Het shirt en de jas zijn van Audelà. We dragen allebei een tasje van Prada en een zonnebril van Gucci.”

Hoe zouden jullie je stijl omschrijven?

Sander: “We zijn heel verenigd in onze looks, maar er is altijd een nuanceverschil, waardoor we onze eigen identiteit behouden. Het is net zo fluïde als hoe we eigenlijk alles benaderen: er moet een constante beweging in zitten. Soms meer punk, dan weer street, rave of met cyberinvloeden. Moet er weer wat nieuws gebeuren, dan haken we beiden in – de wisselwerking tussen ons speelt een grote rol. We creëren onze eigen playground: het is leuk om mee te spelen, te leren en samen te ontdekken.”

Wat inspireert jullie?

Maurice: “Subculturen, de straat en de nacht. Bewegende lichamen in één ruimte zijn sowieso een inspiratie, vooral de queer­scene is een onuitputtelijke bron. Als we in een muziekgenre duiken, belanden we ook in de modegeschiedenis. We zijn gefascineerd door de jaren negentig, die tijd was een kakofonie van van alles wat gewoon naast elkaar kon bestaan. Maar als we qua mode een tijd en plaats konden kiezen om in te leven, dan de jaren zeventig in New York. Toen werd de basis gelegd voor het uitgaan dat we nu kennen, het lijkt ons ongelooflijk vet om aan het begin ervan te zijn.”

Wat is de ultieme feestoutfit?

Maurice: “Iets wat een gevoel van sexiness geeft, klaar voor het nieuwe jaar. De sparkle hoeft niet in je kleding te zitten, shinen kan ook van binnenuit.”

Sander: “Het zit hem bij mij in de compleetheid van een look, de samenstelling van je allerbeste stuks. Hier mag je ook wel even de tijd voor nemen. Dat kan bij mij zo een week duren, haha.”