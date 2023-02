De stijl van Tuyk: ‘Ik recreëer weleens outfits van Bowie of Prince’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Wie Tuyk Dider van Dam (22), digital content creator

Gespot Haarlemmerplein

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Seventies, creatief, kleurrijk en gelaagd.”

Wat heb je aan?

“Ik draag een broek van Deadwood, boots van Alessandro Vasini, een rok, ­vestje, overhemd en blazer van de kringloop en een stropdas van Profuomo, van mijn vader.”

Wat betekent stijl voor jou?

“Begin corona begon ik met het delen van mijn stijl op social media. Dat zag ik als hobby, maar het is gelukt om er mijn werk van te maken. Waar vrienden een werkweek bezig zijn met studeren, uit ik mijn stijl op social media. Ik kan mijn emoties en mijn ei erin kwijt. Ik zie mijn outfits en content als een kunstvorm.”

Wat inspireert je?

“Dat verschilt Ik haal veel inspiratie uit iconen van vroeger, zoals een Bowie of Prince, wiens outfits ik weleens recreëer. Veel van mijn inspiratie komt voort uit de muziekindustrie.”

Wat is essentieel in je garderobe?

“Ik vind het leuk om in mijn kledingstijl een beetje te spelen met genderrollen, dus voor mij is een croptop een belangrijk piece. Conventioneel valt het onder vrouwelijke kleding, maar ik vind het hartstikke leuk om te dragen. Een zogenaamd vrouwelijk kledingstuk schrikt mij niet af.”

Voel je je vrij om je te kleden hoe je wilt?

“Ik voel me comfortabel met mijn ­kledingstijl, maar merk dat ik me op bepaalde plekken of samenkomsten nog steeds inhou omdat ik toch misschien een beetje bang ben voor de reacties. Op social media krijg ik veel positieve feedback, al zit ook daar soms weleens negatief commentaar bij. Dat kon me eerst belemmeren, maar daar ben ik gelukkig overheen gegroeid. Mijn doel is om me volledig vrij te voelen in wat ik draag op plekken waar ik dat nu nog spannend vind. Ik merk dat ik daar langzaam naartoe aan het groeien ben, en voor mij is ’t het beste compliment als ik door middel van mijn eigen stijl­avonturen ook anderen inspireer.”