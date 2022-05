De stijl van Tristan: ‘Ik wilde altijd al nét wat anders aan dan de rest’

Wie Tristan Aikman (28), cliëntondersteuner bij een beschermd wonen initiatief

Gespot Kropaarstraat

Wat heb je aan?

“De laarzen van het merk Vetements heb ik bij de Shoebaloo-outlet gekocht. Oorspronkelijk waren ze 1800 euro, maar ik heb er rond de 200 voor betaald! Ik draag een broek van Kenzo – een vondst op Vinted – die eigenlijk deel uitmaakte van een pak met een graflelijke bovenkant, die ik om die reden nooit heb gedragen. Het overhemd van Alexander McQueen, uit de tijd dat hij zelf nog ontwierp, heb ik bij mijn favoriete tweedehandswinkel Fashian gekocht. Daar verkopen ze stukken van designers als Jean Paul Gaultier – heel nice. De trui hing als ‘favorite pick’ bij The Next Closet en is van Walter Van Beirendonck.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Trashy-chic. Ik hou bijvoorbeeld van versleten vintageshirts met een toffe print in combinatie met een zijden broek. Dat contrast vind ik vet. Vroeger droeg ik bijna alleen zwart en bewonderde ik kleurrijke outfits, maar ik wist nooit helemaal hoe dit zelf samen te stellen. Een vriendin gaf me toen simpelweg de tip niets zwarts meer te kopen, en dat werkte.”

Waar komt je stijlgevoel vandaan?

Hoewel ik er vroeger vrijwel niks van wist, wilde ik altijd nét wat anders aan dan de rest. Ik kom uit Eindhoven, waar mannen niet vaak bezig zijn met mode, maar door de YouTubeserie PAQ, waarin vier guys in Londen elke week mode-opdrachten uitvoerden, werd mijn interesse gewekt. Daardoor leerde ik iets obscuurdere modeontwerpers kennen, en modehuizen met een verhaal. Ze lieten me zien dat het ook oké is om als man gepassioneerd bezig te zijn met mode.”

Wat inspireert je?

“Ik haal mijn inspiratie voornamelijk uit stijltjes in de stad waar ik dan een mentale notitie van maak; social media heb ik niet. Ook hou ik een beetje de runways in de gaten en als er iets heel vets langskomt, ga ik op zoek en wacht ik op de sale – een beetje een obsessieve waiting game. Vervolgens geeft dat specifieke stuk mij weer inspiratie en bouw ik outfits daaromheen.”

Heb je een shoptip?

“Koop minder troep – goedkoop is duurkoop als het om kleding gaat. Het is even investeren, maar als je eenmaal een goede garderobe hebt opgebouwd, is dat het helemaal waard. Ik weet dat de trui die ik nu draag, die uit de late jaren negentig komt en nog in een heel goede staat is, een miljoen jaar meegaat. En als ik er ooit op uitgekeken raak, kan ik er bijna hetzelfde voor terugkrijgen als dat het me heeft gekost.”