De stijl van Trijntje Tjoelker (21): ‘Ik spaar stropdassen, die passen overal bij’

Wie Trijntje Tjoelker (21), student toegepaste psychologie

Gespot Tasmanstraat

Wat heb je aan?

“Ik draag mijn favoriete vintage Ed ­Hardy-broek. Hij is veel te groot, waardoor er een beetje gekke kreukels in komen als ik hem draag, maar dat vind ik juist wel leuk. Van het zwarte shirtje – misschien ooit bij Zara gekocht – heb ik de mouwtjes afgeknipt en ik heb het korter gemaakt. De stropdas komt van de Kilo Store en het jasje heb ik van mijn moeder gekaapt. De laarzen van The New Rock heeft mijn broer op Marktplaats gevonden. Ze zijn inmiddels helemaal kapot gedragen, maar daar hou ik wel van.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Ik denk niet dat ik specifiek één stijl heb. Ik ben nog heel veel aan het uitproberen en ontwikkelen, maar mijn stijl begint steeds meer vorm te krijgen. Vaak mix ik dingen die niet bij elkaar horen, zoals vandaag een baggy broek uit de zero’s met cowboylaarzen. Mijn stijl kan ook vrij extreem zijn, met heftige oogmake-up en visnettops bijvoorbeeld. Ik kan ervan genieten mensen daar op een positieve manier een beetje mee te provoceren.”

Hoe heeft je stijl zich ontwikkeld?

“Drie jaar geleden droeg ik nog echt andere kleding, van winkels als H&M en Zara. Ik wist nog niet zo goed wie ik was en wilde blenden met de rest: ik paste mijn kleding aan op de stijl van de mensen met wie ik die dag zou zijn. Na de middelbare school begon ik mezelf een beetje te ontdekken. Mijn broer heeft daar een grote rol in gespeeld. Zijn stijl is heel opvallend en hij durft veel. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik me ook vrijer voelde om met gekke dingen te experimenteren. Ik probeer nu elke dag na te denken over wat ik zelf wil dragen: er soms net anders uitzien dan de rest kan hele leuke gesprekken opleveren.”

Wat mag niet ontbreken in jouw kast?

“Een stropdas, een nieuwe toevoeging aan mijn stijl, want het past overal wel bij. Deze is vrij basic, maar ik spaar ze met allerlei patronen en kleuren. Maar ook visnet­topjes: die draag ik soms onder een top met korte mouwen, dat maakt het geheel wat meer punk of opvallender.”

