Wie Tommy Hagen (47), ‘kunstenaar van het leven’

Gespot Donauweg

Wat heeft u aan?

“Ik ben een verzamelaar van mijn eigen stijl. Alles wat ik draag, komt letterlijk uit de oude doos: een collectie kleren die ik al 25 jaar met me meesleep en gesorteerd in bakken heb staan, waar ik steeds weer dingen uit haal die op dat moment in mijn leven weer relevant zijn.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“De rode draad is een element van sport, maar wel vaak gemixt met nettere elementen. Iemand noemde het laatst met een hip woord athleisure, waarbij ‘ath’ staat voor athletic. Ik draag bijvoorbeeld veel golfpakken van Dior uit de jaren zeventig en tachtig en oude polyester polo’s met toffe strepen en instappers, maar dan wel weer met een bomberjack. Ik ben eigenlijk niet met mode bezig. Het belangrijkste is dat ik me goed voel in wat ik draag en dat het bij me past.”

Wat inspireert u?

“Ik ben vroeger breakdancer geweest en mijn basis is nog steeds die hip­hop­cultuur. Alles wat ik maak en uitdraag als kunstenaar heeft daarmee te maken. De kleuren, patronen, architectuur, logo’s, ­cijfers en letters zijn me altijd bijgebleven en inspireren me nog steeds. Ik verzamel al zo’n vijftien jaar bomberjacks. Ik heb een hele collectie originelen uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Die ga ik binnenkort zelfs exposeren. Vroeger had ik er geen geld voor. Het verzamelen begon toen ik een collector’s item ter waarde van 700 dollar voor een prikkie tegen het lijf liep: een zwarte New York Knicks-jas met oranje letters die Spike Lee ooit droeg in commercials. Daarna ben ik gaan zoeken naar meer.”

Wat vindt u van het Amsterdamse modebeeld?

“Ik vind het jammer dat ik teveel hetzelfde zie op straat en dat er weinig kleur te bekennen is, vooral vergeleken met de jaren negentig, toen er meer excentriekelingen rondliepen. Niets was gek genoeg. Nu is het toch een soort eenheidsworst.”