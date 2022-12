De stijl van Tild: ‘Ik zie kleding als een schild en stijl als iets functioneels’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: kunstenaar Tild Greene (28).

Wie Tild Greene (28), kunstenaar

Gespot Frederiksplein

Wat heb je aan?

“Ik draag Pradalaarzen en een geveterd overhemd van Frankie Morello, beide op Vinted gekocht. De octopusbroek vond ik bij een kledingruilwinkel op de Haarlemmerdijk. De Oakleyshorts en Dolce & Gabbanatas scoorde ik bij de IJhallen, samen voor zeven euro! Het jack is van Mountain Warehouse en kocht ik in Londen. Aan mijn tas hangt een pet van de kringloop met ‘Yearn’ erop. Losse woorden op kleding vind ik leuk. Dat speelt met de context van de outfit, benadrukt iets of verandert de betekenis ervan.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Ik hou erg van lagen en een androgyn silhouet. Mijn stijl is veranderlijk en hangt af van mijn stemming: van speels naar utilitair. Maar ik kan me ook ineens een angstige tiener voelen en dat laat ik dan naar voren komen in mijn outfit. Ik spendeer het merendeel van mijn dagen in de studio, wat betekent dat veel van mijn kleren een vlekje hebben van het materiaal waarmee ik heb gewerkt. Ik geloof dat acces­soires de chef’s kiss zijn van elke out­fit. Zo vind ik het leuk om aan elke tas extra bedeltjes te hangen.”

Wat betekent stijl voor je?

“Ik zie kleding als een schild en stijl als iets functioneels; een manier om met jezelf te verbinden. Ik denk dat stijl in de huidige sociale structuren een manier kan zijn om weerstand te bieden aan alle soorten druk die op ons ligt en stereotypes die bestaan. Mijn stijl is ook heel erg verbonden met de mensen in mijn leven. Zo deel ik graag kleding met vrienden; via hun garderobe leer ik hun persoonlijkheid en eigenaardigheden kennen. Mijn moeder speelt ook een belangrijke rol. Met haar ging ik vroeger vaak naar tweedehandswinkels; we liepen ook kofferbakmarkten in Groot-Brittanië af. Daarbij draaide het om vindingrijkheid en het plezier van de zoektocht naar een koopje. Daardoor leerde ik dat smaak en stijl niks met klasse of geld te maken hebben. Nog steeds koop ik al mijn kleding tweedehands en ik denk dat je dat terugziet in mijn stijl.”