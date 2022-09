De stijl van Thuy Pham: ‘Ik vind dat kleding je huis is en je je er vooral goed in moet voelen’

Wie Thuy Pham (28), junior reclamestrateeg Gespot Conradstraat

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Ik weet wat ik leuk vind en wat bij mij past, maar ik hou me nergens aan vast. Over het algemeen is mijn stijl simpel, ­elegant en comfortabel. Simpel, omdat ik vind dat kleding je huis is en je je er vooral goed in moet voelen. Elegantie is iets van de laatste jaren. Ik hou van vrouwelijke items met een chique twist. En comfort is hét element van mijn stijl. Het moet lekker zitten, ik moet er goed in kunnen bewegen, ermee naar kantoor kunnen en er ook iets leuks mee kunnen doen in de avond.”

Wat heb je aan?

“Ik draag een groene cardigan van Comme des Garçons uit 1996, gevonden via Direct Vintage. De kleur viel me direct op en de manier waarop hij valt, vooral bij de mouwen, vind ik mooi. Het topje heb ik in de Kalverstraat gekocht. De merkloze vintagerok van Nho Girl is mijn go-to-item van dit moment. Ik voel me er vrij in en kan hem voor allerlei gelegenheden en bij alle temperaturen dragen. De tas komt van een markt in Rome, aangeschaft voor een euro. De laarzen van Guidi zijn mijn trots, je kunt zien dat ze ambachtelijk zijn ge­maakt. Ik wilde al lang schoenen van leer die zich zouden vormen naar mijn voeten, net als de exemplaren die mijn moeder vroeger vijftien jaar lang droeg.”

Wat betekent kleding voor jou?

“Vroeger kon ik internet afstruinen voor bepaalde items, nu draag ik wat ik al heb of per toeval heb gevonden. Ik heb er geen probleem mee een outfit vier keer achter elkaar te dragen, ik geniet echt van elk item. Vroeger wilde ik misschien laten zien welke kleding ik allemaal had, nu zie ik het meer als het tonen van mijn huis: hier woon ik nu in. Ik koop graag ­dingen waarvan ik weet dat ze voor altijd bij me zullen blijven. Niet alleen vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar ook omdat ze een belichaming zijn van mijn identiteit. Kleding maakt veel met je mee. Ik wil later kunnen terugkijken naar mijn favoriete items en eraan herinnerd worden hoe erg ik me daarin thuis heb gevoeld.”