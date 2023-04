De stijl van Thomas: ‘Wally, Mario en Buurman en Buurman inspireren me’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: colorist Thomas Vermeer (38).

Wie Thomas Vermeer (38), stylist, colorist en beeldend kunstenaar

Gespot Centraal Station

Wat heeft u aan?

“De jas en het het ripstop tasje zijn van Acne Studios, de sjaal van Le Bonnet, de ribbroek van Uniqlo met Marni, de sneakers van het Japanse Hoka One One. Het drinkflesje is van Kinto.”

Wat gaat u doen in deze outfit?

“Ik kom net terug uit het atelier in Rotterdam waar ik met Jochem Rotteveel als kunstenaarsduo kleurrijke wandpanelen maak van plakfolies. Zowel voor mijn werk als in mijn interieur en garderobe kijk ik naar de kracht van kleur. Hoe reageren kleuren op elkaar, hoe kunnen ze elkaar versterken of veranderen?”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Mijn stijl is kleurrijk en nonchalant. Kleding draag ik liever iets te ruim in plaats van loeistrak. Ik heb een voorkeur voor chunky schoenen, die als het ware voor een cartoon getekend zouden kunnen zijn, of ga juist voor een flashy futuristische sneaker. Ik geloof in een soort no-nonsenselook. Zonder overbodige logo’s, printjes en applicaties; klare taal zonder gedoe zeg maar.”

Wat betekent stijl voor u?

“Een persoonlijke stijl maakt je authentiek en interessant. Je draagt met je look een visuele boodschap uit naar de buitenwereld. In mijn geval is die totaal verweven met waar ik voor sta binnen mijn creatieve beroep.”

Wat inspireert u?

“Bijvoorbeeld het kleurgebruik van David Hockney, Amy Sherald en Maria Lassnig, en steden als Tokio, New York of Seoul. Ik kijk graag naar de esthetiek van merken als Marni, Sunnei en Prada, maar ook fictieve figuren als die uit Waar is Wally, Super Mario en Buurman en Buurman kunnen mij inspireren voor een outfit.”

Welke les heeft u geleerd als het gaat om kleding?

“Ik koop kleding waar je ook gewoon in kunt leven, nooit items die alleen mooi zijn op de hanger of enkel voor een unieke gelegenheid. Als mijn hart sneller gaat kloppen van een nieuw kledingstuk ga ik altijd nog even een checklist af: vind ik de kleur interessant, spreekt de pasvorm me aan, hoe is de kwaliteit van de stof en kan ik er door weer en wind mee op de fiets?”