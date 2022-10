De stijl van Sob Mutiara de Geus: ‘Een verlengde van de inhoud van mijn hoofd’

Wie Sob Mutiara de Geus, 26, muzikant en designer

Gespot Centraal Station

Wat heb je aan?

“Ik draag een Tiny Sob Productions, oftewel een door mij gemaakte muts, ­harnas, ring, tas en handtas. De jas is van Isabell Schulz, een van mijn favoriete Nederlandse designers. Ik had hem eerst gehuurd voor een videoclip en toen maar gewoon gekocht, want kijk nou! De broek en het badpak zijn tweedehands en vintage. De riem is denk ik eigenlijk een ketting, haha, gevonden in een vintagewinkel. De schoenen met platforms van Dollskill heb ik gekregen van een vriendinnetje nadat ik haar had geholpen haar huis te verven.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Kleurrijk en chaotisch. Een soort verlengde van de inhoud van mijn hoofd.”

Wat inspireert jou?

“De artiesten waar ik graag naar kijk en luister, de lgbtqia+ community, rave fashion, anime, sterke personen met baarmoeders en de mooie kleurrijke karakters van mensen met wie ik me graag omgeef. Wie mij geïnspireerd heeft om al mijn saaie kleren weg te doen? Prince, die er ­bijna altijd compleet gestyled bij liep. Ik ben ook muzikant en ik heb op een dag besloten dat ik de persoon die op het podium staat en de persoon die ik in het dagelijks leven ben dichter naar elkaar toe ging trekken.”

Wat betekent stijl voor jou?

“Een uiting van persoonlijkheid. Laten zien wie je bent of misschien nog wil worden. Ik voel me vaak beter over mezelf als ik mooie kleren aan heb en er verzorgd uitzie. De wereld kan soms grauw aanvoelen, daarom creëer ik dan een kleine, kleurrijke wereld om me heen. Voor mij is het een stukje zelfliefde en ik gun mezelf om iets te dragen dat met liefde is gemaakt. Jij ook toch? Draag het voor jezelf. Maak je mooi voor jezelf. Je loopt namelijk de hele dag en je hele leven met jezelf. Misschien nog wel tachtig jaar. Dan kun je net zo goed van jezelf proberen te houden.”

Wat is de grootste les die je hebt geleerd op stijlgebied?

“Niet in bomen klimmen als je een wit pak aanhebt.”