De stijl van Silke: ‘Ik zie eruit als een soort boself’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Wie Silke ‘Magpie’ Merkus (21), dj en stylist. Gespot Haarlemmerplein

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Als fantasierijk. Ik zie eruit als een soort boself. Mythisch, zoals een middeleeuwse hofnar.”

Wat heb je aan en waar komt het vandaan?

“De meeste dingen die ik draag, komen van vintage of kringloopwinkels, behalve mijn blouse, die ik van een vriend heb gekregen, en mijn schoenen van KOI footwear. Ik vind het belangrijk dat kledingstukken bij aanschaf al een achtergrondverhaal hebben en om bekenden die mode en kunst maken te steunen. Mijn beenwarmers heb ik een paar jaar geleden op een goedkope fastfashionsite gekocht. Ik vind dat als je fast fashion jaren kan dragen, het ‘langzamer’ wordt, maar het heeft nooit mijn voorkeur.”

Wat inspireert je?

“Ik vind altijd inspiratie in hoe mensen in het verleden zich kleedden en probeer er dan een fantasietwist aan te geven. Ook vind ik het inspirerend om in de lhbt-clubscene te observeren hoe mensen zoals ik all out gaan. Maar ook muziekvideo’s, stage-outfits van queer artiesten als Dorian Electra, Frost Children, AllieX, Aurora en David Bowie, anime en videogames.”

Wat is je beste aankoop ooit?

“Een van mijn beste aankopen is een voor mij custommade vest van de Britse airbrushdesigner Mia Violet met een afbeelding van digitale popster Hatsune Miku.”

Was er een omslagmoment in je stijl?

“Ik heb me nooit comfortabel gevoeld in ‘normale’ kleding, maar voordat ik erachter kwam dat ik genderqueer en non-binair was had ik een extreem vrouwelijke stijl. Vintage rokken en jurken tot de knie, open schoenen, barets en knalrode lippenstift. Het voelde elke dag alsof ik me moest kleden naar wat ik dacht dat er van mij verwacht werd. Toen ik naar een andere stad verhuisde en aan mezelf ging werken, werd ik comfortabeler met androgyne kleding, of juist extreem vrouwelijk of mannelijk op een ironische manier. Ook heb ik een tijd een opleiding tot stylist gevolgd. Dat was een heerlijke dekmantel om me te kleden zoals ik wilde en dit heeft me erg geholpen.”