De stijl van Siddharta: ‘Ik zoek de lijn op tussen menselijk en elfachtig, of semi-buitenaards’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Wie Siddharta Arjuna van der Sluis (20), model

Gespot Houthavenweg

Wat heb je aan?

“Ninamounahlaarzen, een rok geleend van een vriendin en een top gekocht via Vinted. De leren sjaal is van Vanderwilt. De ketting heb ik van een vriendin gekregen en ik draag online gekochte lenzen.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Die varieert enorm. Op sommige dagen is het meer masculien, met sneakers of cowboylaarzen, leren jasjes en flared jeans. Maar ik vind het vooral leuk om de lijn op te zoeken tussen menselijk en elfachtig, of semi-buitenaards. Dan draag ik elfenoortjes, lange nagels en zwarte -lenzen. Ik ben ook geobsedeerd met rare insecten, I fucking love bidsprinkhanen.”

Hoe wordt er op jou gereageerd?

“Mijn manier van uiten wordt in het donker of op sociale media geaccepteerd, maar omdat ik er in het dagelijkse leven ook zo uitzie, merk ik steeds vaker een bepaalde vijandigheid op naar mensen die buiten de norm vallen. Nederlanders hebben er een handje van te denken dat het hier allemaal zo goed en vrij is en dat we kunnen vasthouden aan de mentaliteit van de jaren tachtig en negentig, maar dat is achterhaald. Dat het hier beter gaat dan in sommige andere landen betekent niet dat er niks mis is. Door die gedachtengang lopen we eigenlijk alleen maar achter.”

Heeft jouw stijl een omslagpunt gekend?

“Op mijn 17de ging ik voor het eerst naar Berlijn. Ik was al veel aan het experimenteren met make-up en uitgesproken over mijn seksualiteit, maar mijn stijl bleef een beetje achter. Ik had baggy leren broeken en sneakers mee, maar kwam terug met een heel strak getailleerd latex shirt en rubberen hakken. Geleidelijk aan ging ik verschillende stijlen toepassen en pas recentelijk ben ik me meer binnen een vrouwelijke norm gaan kleden. Mijn vader kon het in het begin nog wel een beetje lastig vinden omdat hij bang was dat ik niet altijd even veilig en blij zou zijn. Maar vrijheid ervaar ik juist door te kunnen kiezen wie ik waar en wanneer ben; dat is me heel veel waard.”