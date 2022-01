De stijl van Shaief Mohammed Rafi Bunsee: ‘Mijn eerste keer in drag was een fantasie die tot leven kwam’

Wie Shaief Mohammed Rafi Bunsee (22), schrijver en model

Gespot Blauwbrug

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Ik zie mezelf als een jongen met veel looks, die vooral vrolijk en liefdevol zijn. Ik denk er niet heel bewust over na, maar ik zet gewoon leuke printjes en kleurtjes bij elkaar en ben tevreden ben als mijn spiegelbeeld me doet glimlachen. Andermans mening beïnvloedt mij hierin niet. Ik heb juist gemerkt dat als ik het zelf leuk vind, anderen dat ook vinden.”

Hoe wordt er op jou gereageerd?

“Waar ik in mijn vorige woonplaats Almere constant op een negatieve manier werd aangekeken, voel ik me hier gevierd. En mochten mensen me toch raar aankijken, dan begroet ik ze altijd vriendelijk. Ik krijg weleens de vraag hoe ik in sommige outfits over straat durf, maar ik zeg dan altijd: the attitude makes the look. Wanneer je iets draagt met zelfverzekerdheid, al is het nog zo lelijk, gaan anderen het ook interessant vinden.”

Hoe heeft jouw stijl zich ontwikkeld?

“Ik heb altijd een eigen stijl gehad, maar ik denk dat ie nu verfijnder is. Het kon nogal all over the place zijn. Dat is het nog steeds, maar dan georganiseerd. Het belangrijkste verschil is dat ik zelfverzekerder ben geworden en ben gaan inzien dat ik heel erg trots mag zijn als queer jongen.”

Heb je een dierbare herinnering bij een look?

“Toen ik voor het eerst in drag uitging. Ik had het spannend kunnen vinden, maar ik zag alleen maar de liefde ervan in en dat heeft me zó gekalmeerd. Mijn vrienden herkenden mij niet, maar ik smolt zo samen met de outfit dat ik zelf vergat hoe ik eruitzag. Ik voelde me prachtig, het was een fantasie die tot leven kwam. Echt een aanrader.”

Wat heb je aan?

“Ik draag een broek van Weekday. De jas komt uit een tweedehandswinkel. De blouse is van Gucci en de accessoires van Louis Vuitton, mijn All Stars en het sjaaltje heb ik bij Rataplan gevonden. De mesh top met tattooprint heb ik gekregen.”