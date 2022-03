De stijl van Seth: ‘Als ik onder mijn vrienden ben, wil ik er juist niet te normaal uitzien’

Wie Seth Busch (20), verkoper Kiosk

Gespot Centraal Station

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Alternatief. Een beetje emo, een beetje punk, een beetje goth, maar niet genoeg van één stijl om het dat label te kunnen geven.”

Hoe schemert je persoonlijkheid door in je stijl?

“Helemaal niet. Mijn stijl is best intimiderend en komt misschien wel agressief over, maar ik ben zelf heel conflictvermijdend. Ik heb een beetje social anxiety en ben altijd zo beleefd mogelijk.”

Wat heb je aan?

“De broek is al twee jaar een work in progress van me, er komen steeds nieuwe patches bij. Favoriet was die met de tekst ‘Homophobia is gay’, maar die is er helaas afgegaan. De laarzen zijn van Attitude Holland. Ze zijn niet supercomfortabel om de hele dag op te lopen, maar ik draag ze toch graag als statement piece. De sweater heb ik ooit van YouTuber EenGameStad gekocht en heb ik gecustomized met borduursels. Tot mijn spijt is de spikeketting van Wish, een fastfashionbedrijf waar ik nu niks meer van zou kopen. Maar nu ik ’m toch heb, is het zonde als ik de ketting niet draag.”

Houd je je weleens in met wat je draagt?

“Praktisch altijd als ik de deur uitga, omdat ik niet altijd zin heb in commentaar en starende blikken. Als ik er zo in mijn eentje bijloop, voel ik me best kwetsbaar, maar met iemand ernaast is het oké. Als ik onder mijn vrienden ben voel ik me vrij en wil ik er juist niet te normaal uitzien. Ze zijn op hun eigen manier allemaal best opvallend en ik zou me dan eerder underdressed voelen.”

Hoe is je stijl tot stand gekomen?

“Ik zag er vroeger heel doorsnee uit. Vanaf de tweede klas begon ik stukje bij beetje uit mijn comfortzone te gaan. Dit begon met een kleine choker, wat make-up en hogere schoenen, en dat breidde zich steeds verder uit. Mijn voorbeelden hierin waren emo, glamrock en metalbands zoals Bring Me the Horizon: ik wilde er net zo cool uitzien als zij. Deze transitie in stijl hing samen met mijn transitie in gender, van vrouw naar man. Maar hoe ik me identificeer is nog steeds vrij fluïde. Er zijn bijvoorbeeld ook dagen dat ik zin heb in een feminiene outfit met een jurk, pruik en veel make-up, en dan trek ik dat gewoon aan.”