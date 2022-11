De stijl van Sarah: ‘Soms stel ik een outfit samen die zegt: laten we op avontuur gaan’

Beeld Carly Wollaert

Wie Sarah Lu, 33, creative director bij Tefaf

Gespot Prinsengracht

Wat omschrijft uw stijl?

“Als een architectonisch evenwicht met een duistere invloed. Een focal point hebben vind ik belangrijk, structuur, hoe stoffen draperen bij beweging. Ik hou van monochromatische ensembles bestaand uit gedempte aardetinten, wit of zwart. Maar zwart trekt mij het meest. Het is krachtig, maar ook mysterieus.”

Wat inspireert u?

“Films, variërend van arthouse tot stille films. Maar ook muziek, in het bijzonder gothic-rockbands uit de jaren 80 waarnaar ik luisterde op de middelbare school, en het bezoeken van kunstmusea en galeries. Maar mijn favoriete inspiratiebron is tijd doorbrengen in de natuur en me verwonderen over de nachtelijke hemel.”

Wat heeft u aan?

“Ik draag een blazer van Ann Demeulemeester, een top van The Row en een rok van Yohji Yamamoto. De riem en sneakers zijn van Rick Owens. Mijn sieraden zijn een combinatie van designers, gegeven als cadeau of verzameld bij antiekmarkten. De zonnebril is van mijn moeder, die hem in de jaren 70 droeg.”

Hoe kiest u wat u draagt?

“Ik verzamel graag stukken die ik mijn hele leven draag in plaats van ze na een seizoen weer weg te doen. Mode is een vorm van kunst, het heeft de kracht zelfexpressie over te brengen en emoties te beïnvloeden. Ik groeide op in een strikt en religieus gezin waarin de gemeenschap probeerde mijn verbeelding en individuele creativiteit te onderdrukken. Toen ik me daarvan losmaakte, kon ik mezelf laten zien door middel van stijl. Hoe ik me kleed is een vorm van communicatie. Er zijn outfits die ik samenstel die zeggen: laten we op avontuur gaan. Vandaag zegt mijn outfit: vastberaden.”

Heeft Amsterdam uw stijl beïnvloed?

“Toen ik hier naartoe verhuisde vanuit Los Angeles was ik verrast zo weinig representatie van mensen van kleur te zien in de media, hoewel het hier vrij divers is. Racisme jegens de Aziatische community is toegenomen na covid. In die tijd ging ik me onopvallender kleden, waardoor ik me erg verloren voelde. Toen heb ik mezelf beloofd nooit meer te stoppen met het omarmen van wie ik ben, zeker niet op stijlgebied.”