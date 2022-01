De stijl van Sanne: ‘Mannen van in de zestig zeggen dat ik op hun eerste vriendinnetje lijk’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: Sanne Hendriks (26), illustrator en inkoper bij Rumors Vintage.

Wie Sanne Hendriks (26), illustrator en inkoper Rumors Vintage

Gespot Amstelstation

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Ik zie elke dag als een verkleedfeestje waarbij ik de stijl van groupies en muzes van bands als The Rolling Stones uit de jaren 60 en 70 visualiseer; een tijd waar ik een enorme obsessie voor heb. Grote voorbeelden voor mij zijn Pamela Des Barres en Marianne Faithfull, vrouwen die er naast fantastisch uit te hebben gezien zelf ook veel invloed hadden op de kleding van de rocksterren uit die tijd. Het woord ‘groupie’ heeft nu een beetje een negatieve bijklank, maar in die tijd waren het vrouwen die wilden inspireren en zo dicht mogelijk bij de muziek wilden zijn.”

Wanneer is deze obsessie ontstaan?

“Ik had altijd wel hyperfixaties op bepaalde subculturen of artiesten, maar de liefde voor de jaren zestig zit er al in sinds ik van jongs af aan thuis werd omringd door muziek uit die tijd. Toen ik begon met het dragen van jarenzestigkleding, voelde dat als thuiskomen. Ik ben er niet meer mee gestopt.”

Vind je het jammer dat je niet in die tijd leeft?

“Ja, constant. Maar door me te omringen met de muziek en kleding, heb ik een soort eigen universum weten te creëren. Als ik me kan inbeelden in een outfit rond te fladderen bij een concert in de jaren zeventig, weet ik dat ik me ook zo ga voelen in het dagelijks leven. En ergens ben ik ook blij dat ik in deze tijd leef; nu is het extra speciaal om er zo uit te zien.”

Wat draag je?

“Ik heb een outfit aan die compleet vintage is, gedeeltelijk gevonden via mijn werk, marktjes of winkels in andere steden.”

Wat vind je van het hedendaagse straatbeeld?

“Soms vind ik het jammer dat mensen niet even in een andere dimensie durven te stappen, want dat kan superleuk zijn. Er zijn ook mensen die het allemaal niet uitmaakt wat ze dragen, daar kan ik ook de schoonheid van inzien. Waar ik wel een beetje verdrietig van word, is dat mensen nog zo veel fast fashion blijven kopen, terwijl er zo veel tweedehands kleding is van goede kwaliteit. Dat heeft een grote impact op het milieu. Daarom koop ik al zo’n acht jaar alleen nog maar vintage. En het is natuurlijk mooi meegenomen dat het ook nog eens bij mijn stijl past.”

Krijg je weleens reacties op je stijl?

“Vroeger werd ik erg gepest. Toen ik naar de middelbare school ging, heeft mijn vader me vastgepakt en ingeprent dat zolang ik mezelf ben en daar comfortabel mee ben, niemand mij daarop kan pakken. Sindsdien word ik nooit meer naar aangesproken. Het meest gehoorde commentaar komt van mannen van in de zestig. Die zeggen dat ik op hun eerste vriendinnetje lijk, maar dat zie ik gewoon als een compliment.”