De stijl van Sabine: ‘Vrouwelijk en verzorgd, maar vooral speels’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: Sabine van Kooperen van kledingmerk Confidante.

Wie: Sabine van Kooperen (28), founder en designer kledingmerk Confidante

Gespot: Baarsjesweg

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Seventies en nineties chic. Vrouwelijk en verzorgd, maar vooral speels; ik neem het allemaal niet zo serieus. Met kleding die ik al lange tijd heb, ontstaan telkens weer nieuwe looks omdat ik mijn kast in duik en maar wat kleurtjes en dingetjes bij elkaar pak. Ik leg mijn kleding eigenlijk nooit van tevoren klaar.”

Wat heb je aan?

“Ik draag een lammycoat uit een leerwinkel in Sevilla en een mohair spencer van mijn eigen merk Confidante. Het colletje en het rokje zijn vintage uit Italië. In mijn oren draag ik geleende ringen van een vriendin en de ketting is zelfgemaakt. Van de laarzen van ASOS is de schacht op maat gemaakt door mijn lievelingsschoenmaker op de De Clercqstraat.”

Wat heeft jouw stijl beïnvloed?

“Ik ben altijd veel bezig geweest met wat ik draag. Om op de hoogte te blijven van trends las ik op de middelbare school veel tijdschriften. Later verschoof dat naar online: Pinterest, Tumblr... Er ging een wereld voor me open met al die archiefbeelden van sterren als Brigitte Bardot en supermodellen uit de jaren negentig. Ik kon me daar ontzettend goed mee identificeren en vroeg me af waarom dergelijke kleding alleen in vintagewinkels te vinden is. Dat gat probeer ik een beetje op te vullen met de kleding die ik maak.”

Wat inspireert je?

“Vooral foto’s en documentaires van vroeger, bijvoorbeeld uit het boek Studio 54 of streetstyle beeldmateriaal van Ed van der Elsken. Daar kan ik urenlang bij wegdromen. Ook bij films van Quentin Tarantino, zoals Jackie Brown en Once Upon a Time in Hollywood kijk ik eigenlijk alleen naar de kleding. En tot slot blader ik graag in naaipatroonboekjes uit de jaren 60, 70 en 90, waarbij ik vooral kijk naar hoe kleding toen werd gemaakt en hoe dat verschilt met nu.”