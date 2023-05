De stijl van Rijkje: ‘Al op mijn 14de besloot ik om niet met de trends op school mee te doen’

Rijkje Vermeulen. Beeld Carly Wollaert

Wie Rijkje Vermeulen (58). Studeerde Goudsmeden aan de Vakschool Schoonhoven, en Mode aan de Gerrit Rietveld academie en heeft nu een eigen sieradenlabel: Rijkje Jewelry.

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Kleurrijk en eclectisch. Ik hou van contrast, dat maakt een outfit spannender. Bijvoorbeeld designermerken als Gucci, gemixt met streetwear en wat seks erbij. Mijn verjaardag vier ik altijd met een etentje en een thema, zoals David Bowie, Jezus en Maria of Avatar, iedereen gaat dan helemaal los en ziet er prachtig uit.”

Wat heeft u aan?

“Ik draag een vintage Burberry jas, gekocht bij Vestiaire Collective. De broek is van Adidas, de blouse van Cos en de laarzen van Toral. De mondketting is van mijn eigen merk.”

Wat inspireert u?

“Docu’s over kunstenaars als David Choe, David Hockney, Alexander McQueen, Marina Abramović of Lucian Freud, naar musea gaan en inheemse stammen hebben me altijd geïnspireerd vanwege hun tradities, symboliek en connectie met de natuur.”

Wiens stijl bewondert u?

“Die van mijn vriend Ruud van der Peijl, die helaas overleden is. Hij was voor mij dé king of style. Hij had een ultieme smaak met een edge en trok zich van niemand iets aan. Hij droeg bijvoorbeeld een prachtig Yamamotopak met een T-shirt met een of andere fuck you-tekst en hij kon alle petjes hebben, zoals een baret of Tibetaans mutsje.”

Waar kunt u niet zonder?

“Mijn persoonlijke sieraden die grotendeels uit de juwelierszaak van mijn opa en oma komen. En ik draag iedere dag mijn eigen mondketting, in rood of goud.”

Durft u alles te dragen?

“Ja, ik heb geen gêne. Het laat me koud wat anderen van me denken, al sinds ik mij in mijn puberteit afzette tegen de rest van de wereld en mijn ouders, die me het liefst als een kakkertje hadden gezien. Op mijn14de besloot ik met mijn beste vriendin om niet met de trends op school mee te doen en zelf onze kleding te maken: jarenzestigstijl mantelpakjes en naaldhakjes van het Leger des Heils of het Waterlooplein. Voor mijn gevoel is dat niet veranderd, ik voel me nog steeds een kind!”