De stijl van Reilly: ‘Zonder pet of hoed lopen voelde niet altijd comfortabel’

Wie Reilly do Rosario (27), Visual artist en model

Gespot Piet Heinkade

Hoe zou je jouw stijl omschrijven?

“Eigenzinnig. Soms flamboyant, soms casual. Wat mij inspireert is mijn omgeving. Mensen die buiten het boekje denken en niet achter de kudde aanlopen.”

Voel je je helemaal vrij te dragen wat je wilt?

“Ja, al is dat zeker niet altijd zo geweest. Ik heb jaren interne conflicten ervaren omdat ik me in verschillende omgevingen bewoog. Wat in de ene bubbel wordt gewaardeerd en geprezen wordt in de ander gezien als een no go. Naarmate ik ouder word, leer ik dat het allemaal verschillende referentiekaders zijn en dat het oké is om mijn eigen authentieke identiteit te hebben. Er zijn geen regels en er is maar een ik. Al die verschillende werelden zijn mijn inspiratiebronnen en ik neem nu de vrijheid om daarmee te spelen.”

“Wat kan helpen als je in jouw omgeving weerstand ervaart op wat je draagt, is naar plekken te gaan waar je je wel comfortabel genoeg voelt met jouw stijl. Zodat je genoeg zekerheid opbouwt om het te dragen in elke situatie. Inmiddels kijkt mijn omgeving ook niet meer raar op, ze zijn eraan gewend geraakt omdat ik ben blijven dragen waar ik me goed in voel.”

Wat is een essentieel onderdeel van jouw garderobe?

“Ik heb alopecia en ik voelde mij niet altijd comfortabel om zonder pet of hoed te lopen, daarom is dit voor mij altijd het belangrijkste element geweest. Ook nu ik me comfortabeler voel hou ik, zoals je kunt zien, nog steeds van een mooie hoed.”

Wat heb je aan?

“Ik draag een strandhoed die ik heb gekaapt van mijn ex-stiefmoeder en vintage Diesel glazen. Het cowboyvest is van vintageshop Hendrikus, de cardigan Lacoste, de flare pants van de Weekday vrouwenafdeling en ik heb gesponsorde Dr. Martens aan. De Peruaanse medicijntas heb ik van mijn moeder gekregen.”