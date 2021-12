De stijl van Raven Artson: ‘Ik sta nooit echt stil bij wat ik aantrek’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: Raven Artson (26), artiest, producer en componist.

Wie Raven Artson (26), artiest, producer en componist

Gespot IJplein

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Veranderlijk. Sommige periodes is mijn stijl heel uitgesproken, andere veel simpeler. Een mooi voorbeeld is dat ik een jaar lang slechts één à twee outfits droeg. Ik woonde toen in L.A. en zou een paar weken in Amsterdam zijn, maar door de pandemie werd dit een stuk langer. Hierdoor leefde ik zo’n beetje uit mijn koffer en droeg alleen wat daarin zat. Een van die outfits bestond uit een spijkerbroek met een riem van slangenleer, een Valentinoshirt en schoenen van Pop/Camper. Ik kon heel erg genieten van die soberheid. Maar ook al heb ik op zo’n moment het idee er best casual uit te zien, voor anderen is dat misschien nog steeds een duidelijke stijl. Omdat ik dag en nacht bezig ben met artiest zijn en dat als een soort verlengde van mezelf automatisch uitdraag, sta ik nooit echt stil bij wat ik aantrek.”

Welk type shopper ben je?

“Ik koop zelden kleding met voorbedachten rade. Alle kleding die ik heb, komt ergens uit voort – meestal is dit een vriendschap. Iemand leent mij iets en het blijft liggen of iemand geeft mij iets, of ik ben met iemand op een plek waar een kledingstuk zich soort van aan me opdringt, waardoor ik het koop. Elk kledingstuk dat ik heb heeft wel een verhaal met betekenis voor mij.”

Wat heb je aan?

“Ik ben volledig gekleed in een geleende outfit van Ninamounah, een vriendin van mij. Wat ik mooi vind aan dit pak is dat het klassiek, maar tegelijkertijd heel vernieuwend is. De laarzen zijn classy en iconisch; het voelt alsof die er altijd zullen zijn.”

Wat betekent stijl voor jou?

“Stijl gaat voor mij om wie je bent. Hoe verder je van jezelf afstaat, hoe minder stijl je hebt. Het hangt ook niet direct samen met wat iemand draagt, maar met ontastbare dingen zoals iemands gezichtsuitdrukking, houding, sprekende ogen en charisma. Dat komt veel harder binnen dan welk kledingstuk dan ook.”