De stijl van Pim Lamme: ‘Ik wil geen mensen afschrikken met mijn outfit’

Wie Pim Lamme (23), galeriehouder van het nomadische Semester 9

Gespot Olympiaplein

Pim Lamme. Beeld Carly Wollaert

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Een mix tussen minimalistisch en klassiek, met een klein beetje cowboy en een rauw randje. Gooi dat in een blender met een vleugje seventies – dan krijg je mijn stijl. Mensen om mij heen zouden mij omschrijven als de seventies guy met de flare-broek en oranje bril. Ook prima.”

Wat heb je aan?

“De muts heb ik gevonden in een kringloop, net als mijn broek. De laarzen heb ik ooit gekregen van een cowboy die ze bij een videoshoot droeg. De jas heb ik via een sample sale van Camiel Fortgens, een sweater van Unrecorded en sieraden van Jero Leeflang. Allemaal Amsterdamse ondernemingen waar goede vrienden bij betrokken zijn – een mazzel maar tevens gevaarlijk. Het sjaaltje heb ik gekregen van een vriendin.”

Grootste miskoop?

“Dat was een paar Balenciaga triple S schoenen, zo groot dat ik regelmatig de vraag kreeg of ik ook erin woonde. In combinatie met skinny jeans leken mijn benen wel op twee gigantische tandenstokers die rechtop in een boot geplaatst waren, kortom het zag er niet uit.”

Welke les heb je geleerd op stijlgebied?

“Dat kleding een vorm van communicatie is. Hoe je in het leven staat, wat je persoonlijkheid is. De eerste indruk die je geeft in een gesprek voordat je iets hebt kunnen zeggen. Ik vind het belangrijk dat je je zelfverzekerd voelt in wat je draagt. Bij mij is dit een evolutie geweest met probeersels en identiteitscrisissen. Ik zie dat uitproberen niet als iets slechts: zonder identiteitscrisis had ik nog steeds in Nike Tech fleecepakken gelopen. Nou, ik kan je één ding vertellen, dat had me niet ver gebracht in de kunstwereld. Alhoewel, Jesse Klaver loopt er ook het liefst in, in zijn vrije tijd.”

Hoe staat jouw persoonlijkheid in verhouding tot je stijl?

“Ik denk dat ik wel sympathiek, vrijgeestig en benaderbaar overkom. Ik vind dat laatste in mijn beroep essentieel: op een tentoonstelling wil ik dat mensen zich welkom voelen en in gesprek gaan over de kunst, ik wil geen mensen afschrikken vanwege de outfit die ik draag.”