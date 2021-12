De stijl van Patricia Orlow: ‘Die panterprints, dat is gewoon een verslaving geworden’

Wie: Patricia Orlow (70), muziekliefhebber van onder meer Malinese blues en reggae

Gespot: Zamenhofstraat

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Geen flauw benul, het zijn gewoon bij elkaar geraapte dingen. Het kan soms best klassiek zijn, maar dan wel met iets hips gemengd. Wel zit er elke dag een element van panterprint in, zichtbaar en anders wel onzichtbaar.”

Waar komt de liefde voor panterprint vandaan?

“Er was een bepaald moment, jaren geleden, dat het ineens in de mode was, en daar is het begonnen. Ik dacht dat het wel weer zou passeren, maar vanaf dat moment bleef het eigenlijk plakken in het modebeeld. Ik kan niet precies uitleggen waarom ik er zo toe aangetrokken ben, maar als ik het ergens zie hangen, loop ik er rechtstreeks op af – het is gewoon een verslaving geworden. In mijn huis is het ook doorgedrongen; ik laat op dit moment een bank maken met speciale tijgerbekleding.”

Wat was er vóór de panterprint?

“Ik heb meerdere periodes gehad. Als kind ging ik al mee met mijn modebewuste moeder naar salons van toen heel bekende couturiers als Dick Holthaus. Op mijn elfde liep ook ik in mijn eerste jurkje van hem. Later op de universiteit had ik een periode van hotpants met hoge laarzen. Vervolgens heb ik, toen ik nog bruin haar had, een tijd lang alleen maar zwart gedragen. Nu vind ik dat te hard bij mijn grijze haar. Ik heb ook nog een tijd buiten gewoond in Italië, waar het mij totaal niet interesseerde wat ik droeg. Maar toen mijn dochter Mila heel erg bewust werd van kleding, ben ik er zelf ook weer in geraakt. Ik vind het heel inspirerend hoe zij de meest onwaarschijnlijke maar fantastische combinaties direct kan maken en laat werken. Dus nu loop ik niet meer achter mijn moeder de winkels in, maar mijn dochter.”

Wat heeft u aan?

“Ik draag Nike x Kim Jones Airmaxes. De bodywarmer heb ik gekregen van mijn dochter. Het jasje is van Cigno Nero en de broek van Costes. De mat roze gouden bril is van Ray-Ban en de sjaal van Liu Jo.”