De stijl van Oroma: ‘Ik begrijp mijn stemming beter nadat ik me heb aangekleed’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Wie Oroma Cookey-Gam Itegboje (36), oprichter en creative director van het Nigeriaanse designmerk This Is Us

Gespot Pretoriusstraat

Wat heb je aan?

“Ik draag een complete outfit van mijn designmerk, This Is Us, waarvan de hoed en oversized tote bag van een recente samenwerking zijn met het Nigeriaanse merk IamIsigo. Mijn schoenen zijn van Rick Owens x Converse en de zonnebril is van Kuboraum.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Mijn stijl is een samenkomst van ­ontspannen en avant-garde, door een minimalistische lens. Mijn sterrenbeeld is Weegschaal, dus het is altijd heel erg in balans, door middel van het spelen met proporties en kleur. Comfort is voor mij het belangrijkst, dus mijn kleding is meestal oversized. In mijn outfits zorg ik er altijd voor dat minstens één ding wat ik draag niet mainstream of voor de hand ­liggend is.”

Voel je je vrij te kleden hoe je wilt?

“Altijd! Ik heb geen regels, die breek ik juist graag. Ik werk voor mezelf, dus ik draag wat ik wil, wanneer ik wil. Overdressed of underdressed, dat hangt maar net af van mijn bui. Ik draag nooit beha’s, dat vind ik maar een oncomfortabele en ­onnodige belemmering in het leven. ­Strakke kleding draag ik ook niet, ik geef er de voorkeur aan mijn vormen een mysterie te laten – mijn gezicht mag voor mij spreken. Ik verlaat mijn huis alleen als ik me comfortabel voel, anders heb ik een ­slechte dag!”

Wat betekent kleding voor je?

“Kleding is een vorm van expressie, een manier van communiceren. Nog voordat ik iets zeg, spreekt mijn kleding voor mij. En andersom begrijp ik soms mijn stemming pas beter nadat ik me aangekleed heb.”

Wat mag er niet ontbreken in je ­garderobe?

“De jumpsuit, wijde broeken en shokoto­­broek uit onze eigen lijn Live work wear essentials. De verschillende tinten indigo en onze andere neutrale tinten zijn het perfecte uitgangspunt voor de meeste van mijn looks. Ze zijn heel veelzijdig en tijdloos, dus ik draag ze vaak.”