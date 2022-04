De stijl van Odette: ‘Nepbontjassen zijn favoriet, ik heb ze in alle kleuren’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: basisschooljuf Odette Westmijze.

Wie Odette Mulahella Westmijze (64), basisschooljuf

Gespot Sarphatipark

Wat heeft u aan?



“Het rokje en de laarzen heb ik gekocht bij Vanilia Outlet. Mijn zus heeft mij beide roze jassen gegeven. De tas schijnt namaakdesign te zijn, maar ik had daar geen idee van toen ik hem kocht. De sjaal heb ik zelf gebreid en om mijn nek hangt een fotolijstje.”

Wie of wat inspireert u?

“Ik ben juf in hart en nieren, dat is mijn passie. Als ik voor de klas sta, dan ga ik aan; kinderen inspireren me het meest. Nu ik thuis zit omdat ik niet kon blijven waar ik werkte, heb ik een stuk minder inspiratie. Toen ik lesgaf, liet ik het onderwerp van de dag altijd terugkomen in mijn ­kleding. Was het onderwerp ‘natuur’, droeg ik ­bijvoorbeeld een plantenketting. Tijdens het voorlezen van Pluk van de Petteflet over mevrouw Helderder droeg ik een ­bijpassende roze pruik. Op die manier trok ik de kinderen mee die wereld in en liet ik tegelijkertijd zien dat het ook anders kan wat kleding betreft.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Altijd knalroze, al sinds mijn twintigste. Nepbontjassen zijn favoriet, ik heb ze in alle kleuren. Voor de rest kan het van alles zijn, maar nooit zal ik ergens de volle mep voor betalen, zelfs niet bij H&M. Ik wacht altijd op extreme uitverkoop of ga naar outlets. Je kunt er net zo leuk uitzien voor de helft van de prijs!”

Heeft u een stijltip?

“Ik heb niet vaak ergens schijt aan en sta niet heel graag in de spotlights, maar als het op kleding aankomt, doe ik waar ik zin in heb – en daar word ik heel blij van. Durf! Zeker als je nog jong bent, je zult er lol in hebben. Denk niet: dat komt later wel, maar doe het nu. En kijk goed naar wat je kunt uitbuiten. Heb je prachtige ­lange benen? Laat ze zien! Als je je hele leven in een jutezak wilt rondlopen, is dat trouwens ook prima. Zolang je maar doet wat je zelf wilt en je niet laat tegenhouden door wat dan ook.”